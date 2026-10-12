Il difensore tedesco pubblicherà un libro con i suoi scatti: "Life with Everton"
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L'Everton ha un nuovo fotografo in squadra. Parliamo del difensore centrale Merlin Rohl che ha scelto di sviluppare nell'ultimo anno un album personale. Scatti di squadra e di vita privata trovano spazio in "Life with Everton", con cui dice di riuscire a raccontare sé stesso. La fotografia, per lui, non è semplicemente un passatempo, ma molto di più.
Everton, c'è un artista in squadra: il difensore Rohl fa (anche) il fotografoCalciatore e fotografo assieme: si può fare, parola di Merlin Rohl. Non pensiamo certamente che avesse bisogno di arrotondare la paga mensile, anzi. Il difensore 24enne di nazionalità tedesca ha scoperto una vera e propria passione per la fotografia. A raccontarci la sua storia è la penna di Costantino Giannattasio da Cronache di Spogliatoio. Arrivato in Inghilterra lo scorso anno, Rohl ha pensato di dover inquadrare i momenti migliori in appositi scatti.
Dopo una lunga esperienza maturata al Friburgo in Germania, il classe 2002 ha scelto la Premier, ma un lungo infortunio ne ha limitato l'impiego in campo. Da una potenziale difficoltà, è emersa la vena artistica del calciatore. "La passione è sorta proprio nel periodo in cui sono rimasto ai box", ha assicurato ad Evertonfc.com. Proseguendo: "Cercavo un passatempo, ma si è rivelato qualcosa di ben più grande. È una vera e propria arte, con la quale riesco ad esprimere me stesso".
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