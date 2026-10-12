L'Everton ha un nuovo fotografo in squadra. Parliamo del difensore centrale Merlin Rohl che ha scelto di sviluppare nell'ultimo anno un album personale. Scatti di squadra e di vita privata trovano spazio in "Life with Everton", con cui dice di riuscire a raccontare sé stesso. La fotografia, per lui, non è semplicemente un passatempo, ma molto di più.

Everton, c'è un artista in squadra: il difensore Rohl fa (anche) il fotografo

: si può fare, parola di. Non pensiamo certamente che avesse bisogno di arrotondare la paga mensile, anzi. Il difensore 24enne di nazionalità tedesca ha scoperto una vera e propria passione per la fotografia. A raccontarci la sua storia è la penna di Costantino Giannattasio da Cronache di Spogliatoio. Arrivato in Inghilterra lo scorso anno, Rohl ha pensato di dover inquadrare i momenti migliori in appositi scatti.

LIVERPOOL, INGHILTERRA - 6 SETTEMBRE: Merlin Rohl dell'Everton durante la partita di Premier League 2026/27 tra Everton e Manchester United allo Stadio Hill Dickinson il 6 settembre 2026 a Liverpool, Inghilterra. (Foto di Michael Regan/Getty Images)

Dopo una lunga esperienza maturata al Friburgo in Germania, il classe 2002 ha scelto la Premier, ma un lungo infortunio ne ha limitato l'impiego in campo. Da una potenziale difficoltà, è emersa la vena artistica del calciatore. "La passione è sorta proprio nel periodo in cui sono rimasto ai box", ha assicurato ad Evertonfc.com. Proseguendo: "Cercavo un passatempo, ma si è rivelato qualcosa di ben più grande. È una vera e propria arte, con la quale riesco ad esprimere me stesso".

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L'album fotografico, intitolato "" cattura non soltanto i momenti trascorsi assieme ai nuovi compagni, tra spogliatoio e viaggi prima e dopo ogni singola partita. Vi si trovano anche foto di carattere privato, che raccontano l'impatto esercitato da Liverpool sulla sua vita. Oltre ai suoi parchi, spuntano foto di spiagge e strade. Intanto, questa stagione, Rohl ha giocatoin Premier League, prima di fermarsi per un nuovo problema fisico. Nell'ultima gara dell'Everton contro l'Hull City è rimasto in panchina per tutti i 90 minuti.