Andrea Bocelli sarà al Mondiale. Senza vestire i panni di calciatore, ma quelli canonici del cantante. Si esibirà in mondovisione con "Nelle Tue Mani".
Andrea Bocelli al Mondiale. Di mezzo non c'è alcun ripescaggio dell'Italia e il cantante non vestirà affatto scarpini e casacca azzurra. Ce lo immaginiamo, piuttosto, in giacca, cravatta e davanti al consueto microfono, perché sarà lui a dare il via alla rassegna intercontinentale.
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Italia, guarda chi c'è! Bocelli al MondialeTra poco più di 24 ore il fischio d'inizio di Messico-Sudafrica darà il via alla Coppa del Mondo, contesa da 48 Nazionali secondo un format esteso come mai sino ad ora nella storia della competizione. L'altra novità assoluta, come oramai noto, è che si disputerà in tre distinti Paesi: Stati Uniti, Messico e Canada. Tutte e tre le Nazioni ospitanti avranno il piacere, prima che cominci il Mondiale, di ascoltare la voce calda e inconfondibile dell'italianissimo Andrea Bocelli.
Il tenore toscano, già considerato tra i cantautori e gli artisti musicali più noti nel panorama internazionale, presenzierà al Fifa Countdown Concert. Esso è il più importante evento della competizione e si terrà il 10 giugno, tenendo incollati allo schermo milioni di spettatori. Sport, musica e cultura si misceleranno in uno spot senza precedenti, venendo trasmesso contemporaneamente nelle tre capitali co-ospitanti del Mondiale: Città del Messico, Toronto e Los Angeles.
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