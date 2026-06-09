Andrea Bocelli al Mondiale. Di mezzo non c'è alcun ripescaggio dell'Italia e il cantante non vestirà affatto scarpini e casacca azzurra. Ce lo immaginiamo, piuttosto, in giacca, cravatta e davanti al consueto microfono, perché sarà lui a dare il via alla rassegna intercontinentale.

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Italia, guarda chi c'è! Bocelli al Mondiale

Tra poco più di 24 ore il fischio d'inizio didarà il via alla Coppa del Mondo, contesa da 48 Nazionali secondo un format esteso come mai sino ad ora nella storia della competizione. L'altra novità assoluta, come oramai noto, è che si disputerà in tre distinti Paesi: Stati Uniti, Messico e Canada. Tutte e tre le Nazioni ospitanti avranno il piacere, prima che cominci il Mondiale, di ascoltare ladell'italianissimo Andrea Bocelli.

ISTANBUL, TURCHIA - 29 MAGGIO: Il celebre tenore italiano Andrea Bocelli si esibisce dal vivo sul palco dello Stadio Besiktas Tupras a Istanbul, Turchia, il 29 maggio 2026. Il concerto si è tenuto come parte del suo speciale tour mondiale per commemorare il 30° anniversario di 'Romanza', il suo primo album di compilation internazionale pubblicato originariamente nel 1997. (Foto di Erhan Elaldi/Anadolu via Getty Images)

Il tenore toscano, già considerato tra i cantautori e gli artisti musicali più noti nel panorama internazionale, presenzierà al Fifa Countdown Concert. Esso è il più importante evento della competizione e si terrà il 10 giugno, tenendo incollati allo schermo milioni di spettatori. Sport, musica e cultura si misceleranno in uno spot senza precedenti, venendo trasmesso contemporaneamente nelle tre capitali co-ospitanti del Mondiale: Città del Messico, Toronto e Los Angeles.

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Sarà l'Auditorio Nacional di Città del Messico ad accogliere calorosamente il classe 1958. Questi sarà soltanto il primo degli artisti ad esibirsi in mondovisione interpretando il brano "". Presente nel suo album "Cinema", Andrea Bocelli estrapola il simbolo della colonna sonora de "Il Gladiatore". Non essendo l'Italia presente al Mondiale, poter contare su una tonalità d'azzurro in più, al netto di Ancelotti , potrebbe stimolare i tifosi nostrani ad appassionarsi ulteriormente alla competizione. D'altra parte, che si parli di musica o di calcio, qualsiasi evento culturale può rappresentare l'occasione giusta per sventolare con fierezza il tricolore italiano.

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