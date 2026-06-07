Il numero 10 del Barcellona, Lamine Yamal è pronto ad affrontare il primo Mondiale della sua carriera, e lo farà con la 19 sulle spalle come quando vinse l'Europeo da protagonista a sedici anni di età. Nell'ultima stagione ha portato i Blaugrana a vincere la seconda Liga consecutiva totalizzando 24 gol e 17 assist tra tutte le competizioni, entrando sempre di più nel cuore di tutti gli appassionati. Ma la grande curiosità dei fan del giovane talento spagnolo è sapere il motivo della sua fasciatura sulla mano destra, sempre presente ma senza un apparente motivo.

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Ecco perchè Yamal indossa la fascia sulla mano destra

Lamine Yamal ha recentemente svelatoil curioso retroscena dietro la vistosa fasciatura che porta sulla mano destra, confessando che non si tratta di un infortunio rimediato su un campo da gioco, ma di un bizzarro incidente domestico. Il giovanissimo talento del Barcellona ha raccontato che tutto è nato da un momento di intensa frustrazione vissuto davanti ai videogiochi, quando ha colpito accidentalmente il televisore di casa durante una sessione particolarmente tesa alla PlayStation, rimediando una forte botta.

BARCELONA, SPAIN - OCTOBER 01: Lamine Yamal of FC Barcelona looks on during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2 match between FC Barcelona and Paris Saint-Germain at Estadi Olimpic Lluis Companys on October 01, 2025 in Barcelona, Spain. (Photo by David Ramos/Getty Images)

Inizialmente l'arto è stato bendato esclusivamente per proteggere la zona gonfia e dolorante, ma in seguito la fasciatura si è trasformata in una scelta puramente scaramantica ed estetica, nata anche dalle divertenti prese in giro dei suoi amici e compagni che lo hanno subito paragonato a Karim Benzema, spingendolo a mantenere stabilmente quel look iconico sul terreno di gioco per tutte le altre partite.

Ecco le sue dichiarazioni: "Perchè gioco con la fasciatura alla mano? Mentre giocavo alla Playstation ho dato una botta alla TV, e mi sono fatto veramente male! Le dita si sono gonfiate e così mi hanno fasciato la mano prima di una partita. I miei amici mi prendevano in giro dicendo che sembravo Benzema, ci stavo davvero bene e così ho scelto di tenerla".