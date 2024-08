Leoni, Conte ed il derby contro il suo passato: il Napoli sfida l’Inter

Leoni, Conte sfida il suo passato

In questo momento, Giovanni Leoni è attratto dall'idea di vestire la maglia dell'Inter. I nerazzurri, forti della loro storia, oltre che della partecipazione alle coppe europee nella prossima stagione, rappresentano per Leoni una destinazione ideale per affermarsi. Dall'altra parte del campo, però, c'è un Napoli agguerrito, guidato dal nuovo tecnico Antonio Conte, che non ha alcuna intenzione di lasciarsi sfuggire uno dei talenti più promettenti del calcio italiano. L'ex tecnico della Juve, conosciuto per la sua abilità nel plasmare squadre solide, vede in Leoni il profilo perfetto per rinforzare la retroguardia. Per di più, la possibilità di sfidare il suo passato aggiunge un sapore speciale a questa trattativa. Il Napoli, consapevole dell'interesse del giocatore per l'Inter, sta preparando un'offerta superiore rispetto a quella del club meneghino, sia in termini di compenso alla Sampdoria che di contratto per il giocatore.