Mercato, è derby calabrese per un giovane terzino dell’Atalanta

Nella scorsa stagione, Marco Palestra ha collezionato ben 43 presenze, la maggior parte delle quali in Serie C con l'Under 23 dell'Atalanta. Nonostante la giovane età, il terzino ha dimostrato di essere un elemento fondamentale per la squadra orobica, segnando 3 gol e fornendo 3 assist. Mister Modesto, che lo ha schierato prevalentemente come quinto di centrocampo a destra, ha saputo valorizzare le sue qualità, permettendogli di giocare anche occasionalmente a sinistra. Il giovane difensore ha avuto anche l'opportunità di esordire in Europa League con la prima squadra dell' Atalanta . Questo traguardo rappresenta un segno evidente del suo potenziale e del livello di fiducia che il club nerazzurro ripone in lui. Durante il ritiro estivo di quest'anno dell' Atalanta , il tecnico Gian Piero Gasperini sta valutando attentamente Palestra , e la decisione finale sul suo futuro spetterà proprio all'allenatore di Grugliasco.

La Battaglia di Mercato tra Cosenza e Catanzaro

Cosenza e Catanzaro, tuttavia hanno sondato il guiovane difensore e sono pronte a darsi battaglia per assicurarsi le sue prestazioni. Il Cosenza, desideroso di rafforzare la propria difesa, vede in Palestra un elemento giovane e dinamico, capace di portare freschezza e qualità. La dirigenza cosentina sta lavorando per presentare un'offerta allettante all'Atalanta, sperando di convincere il club bergamasco a cedere il giocatore in prestito. Dall'altro lato, il Catanzaro non vuole essere da meno. Con una chiara visione di crescita e sviluppo, il club giallorosso vede in Palestra un tassello ideale per il proprio progetto. La società è pronta a fare di tutto per assicurarsi il talento atalantino, puntando su un ambiente in cui il giovane possa continuare a crescere e maturare. L'ennesimo derby di mercato tra Cosenza e Catanzaro è appena cominciato. Chi avrà la meglio?