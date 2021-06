Franck Kessie, il pittore africano continua a vederlo in rossonero…

Franck Kessié, un gradito regalo post-nozze

Vacanze di belle notizie e di doni, in Costa d'Avorio, per Franck Kessie. Il centrocampista rossonero si è sposato e sui social sono apparse le foto del suo matrimonio. Il 24enne ha collezionato 37 presenze in campionato con il Milan la scorsa stagione, saltando solo una partita per squalifica. Ha anche ottenuto 13 gol e 6 assist, dimostrando ancora una volta quanto sia importante per la squadra.