Atletico-Real, orario confermato: ecco quando si gioca il derby di Madrid

Il primo derby di Madrid della stagione, valevole per la sesta giornata della Liga, sarà in programma domenica 24 settembre alle 21. Orario dunque confermato per l'attesa sfida che metterà di fronte i Colchoneros di Simeone e i Blancos di Ancelotti al Civitas Metropolitano. Nel frattempo in casa Real il recupero di Vinicius Jr procede bene. Il brasiliano ha riportato la lesione al bicipite femorale della gamba destra nel match contro il Celta Vigo dello scorso 25 agosto. "Vini" non forzerà il rientro, ma farà di tutto per poter tornare disponibile apposta per il derby di Madrid.