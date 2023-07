Le partite più attese della prossima Serie A: alla quarta giornata già derby

La Serie A 2023-24 parte subito con il botto: alla quarta giornata, infatti, derby tra Inter e Milan per comprendere chi delle due squadre sia più in forma per il prossimo massimo campionato. Non solo: sarà il Napoli capace di ripetersi?

L’attesa è quasi finita: il campionato sta, infatti, per ricominciare e tante sono le domande dei tifosi italiani. Tifosi che amano divertirsi e amano puntare sui siti scommesse online sulla loro squadra del cuore. Tante sono le partite interessanti già dall’inizio, con un derby Inter-Milan il 16 settembre e, successivamente, Milan-Lazio, Milan-Juventus, Inter-Roma e molto altro. I siti scommesse AAMS, ora conosciuti come ADM, stanno, comunque, già elaborando pronostici e quote per l’inizio della stagione che, mai come quest’anno, ci pone davanti a mille interrogativi. I migliori siti per scommettere comparati dagli esperti, infatti, si chiedono: sarà il Napoli capace di bissare lo scudetto? Inter e Milan sapranno darsi battaglia per il titolo e in Europa? La Juventus riuscirà a riprendersi dopo due anni piuttosto difficili?

Tante novità...

L’Inter, reduce da una finale di Champions League, ha fatto tanti acquisti. Ha preso Frattesi come centrocampista, Thuram in attacco, ha venduto Dzeko e Brozovic, ma è alle prese con il caso Lukaku. L’attaccante belga, dopo aver rifiutato anche solo di parlare con la dirigenza nerazzurra, si trova ora a dialogare con la Juventus che sembra abbia fatto un’offerta al Chelsea per acquistare il giocatore. Pessima situazione, comunque, per tifosi e compagni che si sentono traditi da Romelu, poco chiaro e decisamente vigliacco. Il Milan, dopo aver acquistato dalla Premier League Loftus Cheek e Pulisic, continua a comprare nuovi giocatori dai profili molto interessanti come Okafor, Chukwueze e Reijnders. Il divorzio da Maldini e Massara, quindi, non sembra aver inficiato la campagna acquisti rossonera che ha subito investito il tesoretto guadagnato con la cessione di Tonali al Newcastle per 70 milioni di euro e che sta pensando di comprare ancora qualcuno per essere competitivi sia in campionato che in Champions.

Napoli: con Garcia in panchina si pensa al bis

Chissà, dunque, chi sarà più in forma alla quarta giornata e se capiremo già quali saranno le gerarchie nella città del Duomo per quest’anno che verrà. La doppia sfida in semifinale di Champions, nella passata stagione, è un colpo duro da digerire per i milanisti che hanno visto sfumare il sogno di un ritorno in grande stile in una finale di coppa proprio a causa della migliore qualità dei nerazzurri. C’è, però, chi dice che se Leao e Bennacer fossero stati in salute, il risultato sarebbe potuto essere differente. Va da sé sottolineare, comunque, la grande prova dell’Inter che non solo ha superato il Milan ma ha anche giocato un’ottima finale, sconfitta solo di misura da un grande Manchester City.

Dopo Frosinone e Sassuolo, il Napoli avrà la sua prima prova del nove alla terza giornata in cui gli azzurri incroceranno la Lazio (che l’anno scorso li ha battuti al Maradona). Una partita difficile che metterà di fronte gli uomini di Garcia, nuovo allenatore, contro i biancocelesti di Sarri, ex storico della panchina napoletana. Sarri è un uomo intelligente, tenace, conosce bene l’ambiente e saprà come mettere in difficoltà anche quest’anno i partenopei che cercano, con entusiasmo, di bissare il successo inaspettato dello scorso anno. Nessuno, infatti, immaginava che il Napoli rimaneggiato dalle cessioni di Insigne e Mertens potesse, invece, essere protagonista di una cavalcata memorabile. I giovani, poi, acquistati negli ultimi anni tra cui il georgiano Kvaratskhelia e il nigeriano Oshimen, sono stati non solo incredibili in tutto l’anno ma costanti, prepotenti e decisivi.

La Juventus, invece, reduce dalla penalizzazione inflitta dalla Corte Federale della FIGC, si trova a dover fare i conti con due anni decisamente difficili, poco gioco, molte polemiche, un attaccante come Vlahovic a corto di gol, l’addio di Cuadrado (ora all’Inter per un anno) e un po’ di malcontento generale. La Vecchia Signora, per storia e trofei, è destinata a vincere perché è solo quello che conta. Ma, purtroppo, negli ultimi tempi e dopo l’addio di Cristiano Ronaldo, la squadra è spenta, stanca, fuori dalla Champions e fuori dalla lotta scudetto.

Le romane, un po’ deluse dalla scorsa stagione in cui la Roma ha perso la finale di Europa League contro il Siviglia e la Lazio è uscita dalla Conference, attendono i cadaveri sportivi dei nemici provando a restare nella parte alta della classifica. La Lazio, seconda in campionato, ritorna in Champions con tante speranze ma senza Milinkovic-Savic, irretito dalle sirene arabe come molti campioni europei. Sarà l’Arabia la nuova Cina e, quindi, perderà appeal e interesse nel giro di poco? Questo non ci è dato saperlo nel breve periodo. Noi speriamo di vedere un bel campionato italiano come quello appena passato, con tre squadre nelle finali europee e con tanta energia positiva che ci possa permettere di tornare ai vertici del calcio mondiale.