Cile, la modella di Playboy: Daniella Chavez apre Onlyfans per comprare una squadra di calcio

Cosa non si fa per la propria squadra del cuore…

A riempirsi sono le tasche della bella Daniella: la star di Playboy ha affermato di aver guadagnato in totale $ 5 milioni (4,2 milioni di sterline). Una grossa somma che, nelle intenzioni della Chavez, dovrà continuare ad aumentare per poter acquistare la sua squadra del cuore, l’O’Higgins, club che milita nel massimo campionato cileno.

Proprio così. L’ex coniglietta di Playboy, con oltre 16 milioni di follower su Instagram e chiacchieratissima qualche anno fa per una presunta love story con Cristiano Ronaldo nel 2015, sta cercando di reperire fondi per diventare proprietaria di una squadra di calcio. Dalle premesse potremmo dire che è sulla buona strada. Alla radio cilena ADN Daniella ha affermato: “Sono venuta a sapere che l’O’Higgins è in vendita e allora ho iniziato una campagna per raccogliere 20 milioni di dollari. Ho creato un account su Onlyfans per acquistare il club. I fan della squadra potranno contribuire iscrivendosi al mio sito”. La Chavez già nel 2020 aveva investito nella squadra del suo paese di origine, il Rancagua Sur Sports Club, club di terza divisione cilena.