Presentatrice Tv, centrocampista della Pistoiese e creatrice di un brand: il mondo di Elena Mannucci

Una donna, mille passioni. E’ la storia di Elena Mannucci, nata a Bagno a Ripoli e centrocampista classe ’97 della Pistoiese Femminile. Dalla passione per il calcio ereditata dal padre alla creazione di un brand d’abbigliamento.

Elena Mannucci va a mille all’ora. C’è da correre se sei centrocampista nella Pistoiese Femminile (Girone A di Serie C) e hai voglia di emergere nel mondo del pallone. Sin da piccola Elena è sempre stata attratta dal calcio, passione che ha ereditato dal padre, allenatore da 25 anni. Come quasi tutte le bambine, ha iniziato a giocare con i maschi. Ma già a 16 anni la Mannucci festeggia la vittoria del suo primo campionato.

Con la maglia del Siena vince la Serie C, poi indossa le maglie di Lucchese, Empoli e Sassari. Ora la Pistoiese. Il calcio non è l’unica passione di Elena. Adora gli animali, la natura e il mare. La moda e il disegno sono le altre due passioni, che ha fatto confluire creando un brand d’abbigliamento chiamato “Maldita”. Su Instagram conta 61,6 mila follower dove le piace postare foto in versione calciatrice e modella. Dal calcio giocato al calcio in tv, la Mannucci è anche presentatrice TV in un programma sportivo su Italia 7 Toscana.