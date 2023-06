Derby di Glasgow, Yilmaz: “Loro o quella squadra: non si pronuncia nome avversari…”

Nella sua prima stagione in terra scozzese il 22enne turco ha collezionato 9 presenze in campionato (con 2 assist), 2 in Champions League (nell'andata del terzo turno di qualificazione contro l'Union Saint-Gilloise e nella sconfitta per 3-0 subita al Diego Armando Maradona contro il Napoli nella fase a gironi), 2 in Scottish Cup e 2 in League Cup.

Giocare un derby per Yilmaz non è stata una novità, lui che con il Besiktas ne ha affrontati diversi in Turchia. Alcune sue dichiarazioni, riportate da Rangers F.C. News, in merito all'atmosfera dell'Old Firm sono eloquenti: "Ho giocato molti derby in Turchia. Ma non ho mai visto nulla di simile al derby tra Rangers e Celtic. È un'atmosfera incredibile. Non dicono nemmeno il nome dell'avversario, dicono 'loro' o 'quella squadra'".