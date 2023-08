M69 derby, Leicester di Maresca ok e tifosi Coventry presi di mira: “Parassiti”

Un derby che mancava da 11 anni. Le Foxes di Enzo Maresca hanno ribaltato gli Sky Blues con una doppietta fantastica e risolutrice di Dewsbury-Hall. Ma nel pre-partita non sono mancate le provocazioni e le scaramucce...

Il Leicester si è aggiudicato l'M69 derby contro il Coventry City, (dal nome dall'autostrada che collega le due città, che distano solo 24 miglia, ovvero 38 km) nella prima giornata di Championship dopo la retrocessione delle Foxes maturata poco più di due mesi fa. E nel pre-partita non sono mancate scaramucce, provocazioni e sfottò da parte dei tifosi del Leicester.

Solo nel finale il Leicester di Maresca riesce nell'impresa di ribaltare completamente la partita grazie a Kiernan Dewsbury-Hall, il 24enne gioiellino prodotto del settore giovanile delle Foxes, che nel giro di 10 minuti tra il 77' e l'87', prima di testa infila in rete un cross al bacio di Dennis Praet e poi, dopo una prolungata azione corale, di sinistro mette dentro alle spalle di Ben Wilson dal centro area.

L'attesa nel pre-partita per un derby che mancava da ben 11 anni è stata caratterizzata da alcune scaramucce e provocazioni da parte dei tifosi del Leicester. Un sostenitore delle Foxes ha messo in bella mostra una bandiera con al centro il disegno di un topo e la scritta "Coventry Vermin", "(Tifosi) Coventry parassiti".

Inoltre, nei pressi di un cavalcavia lungo l'autostrada M69 i tifosi del Leicester hanno appeso due striscioni contro quelli del Coventry: "All Cov are bastards", "Cov scum", "Coventry feccia". Un derby tanto atteso che si è concluso con una bella vittoria in rimonta da parte del nuovo Leicester di Enzo Maresca.