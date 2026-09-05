Il 31 maggio 1987 la musica e il calcio portarono Cava de’ Tirreni in due direzioni diverse. Al Simonetta Lamberti era attesa una tappa del tour dei Duran Duran, mentre a Solofra la Cavese si preparava ad affrontare una delle partite più importanti della propria stagione. La competizione era la Serie C2 e l’avversario il Trapani.

I Duran Duran arrivano al Lamberti

Nel 1987 i Duran Duran erano reduci dalla pubblicazione di Notorious, l’album uscito nel novembre dell’anno precedente. Il tour successivo attraversò anche l’Italia e il 31 maggio portò la band britannica allo stadio comunale di Cava de’ Tirreni. La preparazione del concerto rese indisponibile il Lamberti proprio quando la Cavese avrebbe dovuto ospitare il Trapani nella penultima giornata del Girone D. La gara venne quindi trasferita a Solofra, in provincia di Avellino, trasformando un incontro previsto a Cava de’ Tirreni in una partita disputata in campo neutro.

Duran Duran alla BBC, i membri della band Nick Rhodes e John Taylor incontrano i vincitori della competizione al Radio One Breakfast Show con l'ospite DJ Mike Read, Londra, aprile 1983. (Foto di Nigel Wright/Mirrorpix via Getty Images)

La Cavese si gioca la salvezza a Solofra

Gli aquilotti arrivarono alla penultima giornata ancora impegnati nella corsa per la permanenza in Serie C2. Di fronte trovarono il Trapani, in un incontro che rimase senza reti per tutto il primo tempo.

L’occasione più importante dei primi 45 minuti fu per il Trapani, che al 31’ ebbe la possibilità di passare in vantaggio su calcio di rigore. Sul dischetto si presentò Caruso, ma Massimo Assante respinse il tiro e mantenne il risultato sullo 0-0 fino all’intervallo.

I giocatori di Cavese festeggiano la vittoria per 3-1 nella partita di Serie C 2026/27 contro l'Audace Cerignola allo Stadio Simonetta Lamberti di Cava de Tirreni, Salerno, Italia, il 28 agosto 2026. (Foto di Francesco Luciano/NurPhoto via Getty Images)

Carafa firma la permanenza in Serie C2

Il risultato cambiò nella ripresa, quando al 73’ Luciano Carafa segnò la rete dell’1-0. Il vantaggio resistette fino al termine e permise alla Cavese di battere il Trapani, conquistando la salvezza con una giornata d’anticipo.

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La partita che avrebbe dovuto disputarsi al Simonetta Lamberti si concluse così su un altro campo, nello stesso giorno in cui lo stadio di Cava de’ Tirreni accoglieva i Duran Duran. Il concerto aveva portato la Cavese lontano dal Lamberti proprio nel momento più delicato, ma da Solofra gli aquilotti tornarono con la salvezza.