Francia e Svizzera, nei derby vince solo il Lorient: senza gol nella Loira e a Losanna

Il Lorient ha battuto il Rennes 1-0 nel derby bretone di apertura della stagione al Roazhon Park. La partita è stata decisa in favore del Lorient da un autogol al 65' dello sfortunato Theate, il difensore belga ex Bologna. Nel tentativo di impedire un cross di Gédéon Kalulu dalla destra che poteva raggiungere Terem Moffi in area, Theate ha mandato la palla sopra Mandanda in autogol.