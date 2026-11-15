Due risultati utili su tre per ottenere la qualificazione ai quarti di finale della Nations League. E' un'Italia completamente diversa rispetto alla squadra che ha affrontato il Belgio nella disfatta dell'Olimpico dello scorso 26 settembre. Dopo quello 0-2 che aveva alimentato preoccupazione e paura, due mesi e mezzo dopo la squadra di Roberto Mancini arriva alla sfida contro i Diavoli Rossi fresca di vittoria sulla Francia, da prima in classifica, con molte certezze e con una grande fame di vittoria. Gli uomini di Van Bommel, dal loro canto, sono reduci dal successo per 2-1 sulla Turchia che mette loro ancora in corsa per un posto nella fase finale. La situazione in classifica, infatti, vede Azzurri e Blues a 10 punti, subito dietro il Belgio a 9 e i Magiari già retrocessi e fermi ancora a 0.

Van Moer e Van Himst mandano a casa l'Italia: inutile il rigore di Gigi Riva

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Constant Vanden Stock, casa dell'Anderlecht). Fin dall'inizio delle ostilità i padroni di casa impongono un ritmo intenso e grande fisicità e al 23' sbloccarono il match: un cross di Léon Semmeling su punizione trova il colpo di testa vincente di Wilfried Van Moer, portando in vantaggio i Diavoli Rossi. L'Italia fatica a reagire con ordine, subendo il dinamismo del centrocampo belga. Primo tempo che si chiude sull'1-0 per la squadra di Van Den Bosch.

Nella nostra storia siamo stati una sorta di incubo per ildato che nelle 27 partite disputate abbiamo ottenuto ben 17 successi contro i soli 5 dei Diavoli Rossi, eppure una di queste sole 5 sconfitte fa tornare alla mente uno dei momenti più dolorosi del nostro calcio. Torniamo indietro di 54 anni. Precisamente al 13 maggio 1972. Italia-Belgio si giocavano un posto nelle semifinale dell'Europeo. Torneo all'epoca con un format completamente diverso rispetto a quello attuale dato che la "vera fase finale" prevedeva la partecipazione di sole 4 squadre e per qualificarsi bisognava prima superare la fase a gironi e poi lo "spareggio" dei quarti di finale con partite andata-ritorno.Il primo incrocio tra l'Italia, allenata da Ferruccio, e il Belgio viene disputato al Meazza il 29 aprile e vede le due nazioni terminare la partita a reti bianche. Due settimane dopo si gioca la sfida di ritorno allo Stadio Emile Verse di Bruxelles (oggi

Wilfried Van Moer, autore della rete del momentaneo 1-0 del Belgio (Fonte Wikipedia)

Nella ripresa l'Italia prova a spingersi in avanti alla ricerca del pari, ma al 71' subisce il raddoppio. In un'azione di contropiede Raoul Lambert pennella un cross per Paul Van Himst, che di destro batte Enrico Albertosi siglando il 2-0. Il colpo tramortisce gli Azzurri che, tuttavia, tentarono il forcing disperato e all'86' accorciano le distanze grazie ad un calcio di rigore concesso per un fallo su Fabio Capello e trasformato da Luigi Riva. Da l', però, il risultato non cambia: il Belgio mantiene il vantaggio e conquista così la sua prima partecipazione alla fase finale dell'Europeo che poi chiuderà al terzo posto.