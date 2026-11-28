Il silenzio che seguì quella notte fu più assordante di qualsiasi boato. In pochi istanti, sogni, promesse, ambizioni e vite furono spezzate in un battito di ciglia, lasciando dietro di sé un vuoto che dieci anni non sono bastati a colmare: per la Chapecoense, e per le famiglie di tutte quelle vite spezzate, il tempo non ha mai davvero ricominciato a scorrere da quel 28 novembre 2016, data che ancora oggi tutti ricordano per le cicatrici che ha lasciato, tra chi sedeva davanti alla televisione e seguiva immobile il racconto della tragedia, e chi invece, in quel momento ha perso tutto.

28 novembre 2016: una notte che fermò il mondo

Dieci anni fa, l'aereo che trasportava la squadra brasiliana dellaverso Medellin, avrebbe dovuto disputare la finale dicontro l'Atletico Nacional,nei pressi di La Union, in Colombia, a causa dell'esaurimento del carburante e di conseguenza gravi irregolarità nella gestione del volo. Ile soltanto, con l'intera squadra rientrata nel conteggio delle vittime, ad eccezione di una singola persona. Non fu soltanto la fine di una squadra, di giocatori, dirigenti, giornalisti, ma la perdita di professionisti che condividevano un sogno e, ancora prima, di uomini, amici, mariti, genitori. Un'intera comunità si ritrovò improvvisamente privata dei propri affetti.

MEDELLINO, COLOMBIA - 26 SETTEMBRE: Uno striscione commemorativo riguardante la tragedia della squadra Chapecoense è visto prima di un'amichevole tra Atletico Nacional e Chapecoense all'Estadio Atanasio Girardot il 26 settembre 2026 a Medellin, Colombia. Il 28 novembre 2016, il volo LaMia 2933 si è schiantato contro Cerro Gordo vicino a La Union, in Colombia. Settantuno delle 77 persone a bordo, tra cui giocatori e membri della squadra brasiliana Chapecoense, sono state uccise. La squadra doveva giocare nella finale di Copa Sudamericana contro l'Atletico Nacional. L'amichevole fa parte delle commemorazioni in vista del decimo anniversario della tragedia. (Foto di Daniel Gallo/VizzorImage/Getty Images)

Le voci di chi è rimasto