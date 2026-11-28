Il 28 novembre 2016 il disastro aereo che spezzò la vita di 71 persone e dell'intera squadra della Chapecoense: dieci anni dopo, il club prova a rinascere ma senza dimenticare
Storia e tradizione, la coreografia del PSG per la sfida contro la Roma
Il silenzio che seguì quella notte fu più assordante di qualsiasi boato. In pochi istanti, sogni, promesse, ambizioni e vite furono spezzate in un battito di ciglia, lasciando dietro di sé un vuoto che dieci anni non sono bastati a colmare: per la Chapecoense, e per le famiglie di tutte quelle vite spezzate, il tempo non ha mai davvero ricominciato a scorrere da quel 28 novembre 2016, data che ancora oggi tutti ricordano per le cicatrici che ha lasciato, tra chi sedeva davanti alla televisione e seguiva immobile il racconto della tragedia, e chi invece, in quel momento ha perso tutto.
28 novembre 2016: una notte che fermò il mondoDieci anni fa, l'aereo che trasportava la squadra brasiliana della Chapecoense verso Medellin, avrebbe dovuto disputare la finale di Coppa Sudamericana contro l'Atletico Nacional, precipitò nei pressi di La Union, in Colombia, a causa dell'esaurimento del carburante e di conseguenza gravi irregolarità nella gestione del volo. Il bilancio fu tremendo: 71 i morti e soltanto 6 i sopravvissuti, con l'intera squadra rientrata nel conteggio delle vittime, ad eccezione di una singola persona. Non fu soltanto la fine di una squadra, di giocatori, dirigenti, giornalisti, ma la perdita di professionisti che condividevano un sogno e, ancora prima, di uomini, amici, mariti, genitori. Un'intera comunità si ritrovò improvvisamente privata dei propri affetti.
Le voci di chi è rimastoA distanza di dieci anni da una tale tragedia, le testimonianze restituiscono una dimensione umana che nessuno ricostruzione tecnica può raccontare. Il portiere Jackson Follmann, unico sopravvissuto con l'amputazione della gamba destra, ha ricordato il buio, lo spegnimento dei motori e le richieste disperate di aiuto dopo l'impatto, ricostruendo un clima angosciante. Accanto ai sopravvissuti ci sono le famiglie, Leticia Padilha, vedova del portiere Danilo, ha ricordato il marito soprattutto attraverso il rapporto con il figlio Lorenzo, all'epoca della tragedia di appena due anni e mezzo. Barbara Calazans Monteiro, vedova di Ananias, ha invece raccontato quanto sia stato difficile ricostruire la propria vita, la propria identità, dopo averla condivisa con il marito, insieme ai propri sogni. Testimonianze che servono a spostare l'attenzione dai numeri alle persone, ricordando che dietro ogni vittima esiste una storia rimasta incompiuta, spezzata.
© RIPRODUZIONE RISERVATA