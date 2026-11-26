La Premier League si prepara a vivere una delle sfide più affascinanti del calcio inglese. Domenica 29 novembre, alle ore 13 italiane, Everton e Liverpool si affronteranno nell'attesissimo Merseyside Derby, una partita che va ben oltre i semplici tre punti in classifica. Ad ospitare il 249° derby della storia sarà l'Hill Dickinson Stadium, la nuova casa dei Toffees, costruita sulle rive del fiume Mersey. Tutto esaurito per un appuntamento destinato a regalare un'atmosfera straordinaria.

Everton voglia di riscatto, Liverpool a caccia di continuità

La squadra diarriva all'appuntamento dopo la pesante sconfitta per 4-0 rimediata sul campo del. I Toffees occupano la nona posizione in classifica con 16 punti e vogliono ritrovare quella solidità che ha caratterizzato buona parte del loro avvio di stagione. L'dovrà inoltre fare i conti con l'assenza dello squalificato. Il sostegno del pubblico di casa potrebbe rappresentare un fattore determinante.

LIVERPOOL, INGHILTERRA - 22 NOVEMBRE: Andoni Iraola, allenatore del Liverpool, festeggia al termine della partita di Premier League 2026/27 tra Liverpool FC e Manchester United, disputata ad Anfield il 22 novembre 2026 a Liverpool, in Inghilterra. (Foto di Carl Recine/Getty Images)

Decisamente diverso il momento dei Reds di Andoni Iraola, reduci dal travolgente successo per 4-0 contro il Manchester United ad Anfield. Il Liverpool occupa la quarta posizione con 21 punti e ha conquistato quattro vittorie nelle ultime cinque giornate di campionato. Alexander Isak e Florian Wirtz rappresentano due delle principali armi offensive a disposizione del tecnico spagnolo, che punta a ridurre il distacco dall'Arsenal capolista.

Una rivalità senza tempo

BRENTFORD, INGHILTERRA - 23 NOVEMBRE: David Moyes, allenatore dell'Everton, gesticola durante la partita di Premier League 2026/27 tra Brentford ed Everton al Gtech Community Stadium, il 23 novembre 2026 a Brentford, in Inghilterra. (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)

Il Liverpool ha vinto gli ultimi tre confronti diretti, compreso quello dello scorso aprile, deciso da una rete di Virgil van Dijk nei minuti di recupero. Nato nel 1894, il Merseyside Derby rappresenta una delle rivalità più antiche del calcio inglese.

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Una sfida che divide famiglie, amici e intere generazioni di tifosi. Domenicasi fermerà ancora una volta. Per novanta minuti la città si dividerà tra il rosso e il blu, tra il desiderio di riscatto dell'e le ambizioni dei Reds. Perché vincere un derby, da queste parti, significa molto più che conquistare tre punti.