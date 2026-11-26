L'Everton aspetta il Liverpool all'Hill Dickinson Stadium. I Toffees vogliono fare lo sgambetto ai Reds nel miglior momento della stagione
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La Premier League si prepara a vivere una delle sfide più affascinanti del calcio inglese. Domenica 29 novembre, alle ore 13 italiane, Everton e Liverpool si affronteranno nell'attesissimo Merseyside Derby, una partita che va ben oltre i semplici tre punti in classifica. Ad ospitare il 249° derby della storia sarà l'Hill Dickinson Stadium, la nuova casa dei Toffees, costruita sulle rive del fiume Mersey. Tutto esaurito per un appuntamento destinato a regalare un'atmosfera straordinaria.
Everton voglia di riscatto, Liverpool a caccia di continuitàLa squadra di David Moyes arriva all'appuntamento dopo la pesante sconfitta per 4-0 rimediata sul campo del Brentford. I Toffees occupano la nona posizione in classifica con 16 punti e vogliono ritrovare quella solidità che ha caratterizzato buona parte del loro avvio di stagione. L'Everton dovrà inoltre fare i conti con l'assenza dello squalificato James Tarkowski. Il sostegno del pubblico di casa potrebbe rappresentare un fattore determinante.
Decisamente diverso il momento dei Reds di Andoni Iraola, reduci dal travolgente successo per 4-0 contro il Manchester United ad Anfield. Il Liverpool occupa la quarta posizione con 21 punti e ha conquistato quattro vittorie nelle ultime cinque giornate di campionato. Alexander Isak e Florian Wirtz rappresentano due delle principali armi offensive a disposizione del tecnico spagnolo, che punta a ridurre il distacco dall'Arsenal capolista.
Una rivalità senza tempo
Il Liverpool ha vinto gli ultimi tre confronti diretti, compreso quello dello scorso aprile, deciso da una rete di Virgil van Dijk nei minuti di recupero. Nato nel 1894, il Merseyside Derby rappresenta una delle rivalità più antiche del calcio inglese.
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