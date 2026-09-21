Dopo il pareggio contro il Milan e la deludente sconfitta sul campo del Sassuolo, la Juventus ha superato 2-0 l'Atalanta all'Allianz Stadium nella quinta giornata di Serie A. La squadra di Luciano Spalletti ha approcciato perfettamente la partita, ha gestito il possesso e ha progressivamente aumentato la pressione, riuscendo a trovare il vantaggio nel primo tempo riuscendo a gestire le fasi più delicate della gara.

Si sono visti tanti segnali positivi in maglia bianconera, ma quello più evidente nella sfida di ieri è stato quello mandato da Kolo Muani, protagonista di una partita splendida, dove a mancare è stato solamente il gol.

Juventus-Atalanta: la partita migliore dell'era Spalletti?

La Juventus è stata protagonista di una partita quasi perfetta, solida dal punto di vista difensivo, con l'aiuto di una buona gestione a centrocampo da parte diIl primo gol è arrivato grazie all'assist di, che ha messonella condizione perfetta per calciare tranquillamente in porta da dentro l'area. Da sottolineare la prestazione di, che per tutto il primo tempo ha alternato tra trequarti avversaria e la linea difensiva bianconera quando attaccava l'Atalanta, permettendo ai suoi di essere sempre in superiorità numerica, ripartendo poi con qualità.

TORINO, ITALIA - 20 SETTEMBRE: Nicolas Gonzalez della Juventus durante la partita di Serie A tra Juventus e Atalanta BC all'Allianz Stadium il 20 settembre 2026 a Torino, Italia. (Foto di Alberto Gandolfo - Juventus/Juventus FC via Getty Images)

Nella ripresa l'Atalanta ha alzato il ritmo e ha iniziato a creare maggiori pericoli, ma senza riuscire a trovare il pareggio a causa di un Guglielmo Vicario attento e una difesa altrettanto solida e concentrata, con Bremer che ha annullato Krstovic. La squadra di Sarri ha avuto una grande occasione per trovare il pareggio da calcio d'angolo, ma la Juventus ha trovato un protagonista difensivo inatteso in Kolo Muani.

Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Kristensen ha colpito di testa e il pallone è sembrato destinato a entrare. L'attaccante francese, però, si è trovato nel posto giusto al momento giusto riuscendo a respingere la conclusione sulla linea, sostituendosi a Vicario e mantenendo il vantaggio bianconero in un momento decisivo.

Caricamento post Instagram...

Pochi minuti dopo la Juventus ha trovato il gol che ha definitivamente indirizzato la partita. Al 77' Zhegrova ha battuto un calcio d'angolo dalla destra e ha trovato Gleison Bremer, che ha anticipato la difesa nerazzurra e ha battuto Carnesecchi con un preciso colpo di testa.

Il 2-0 ha permesso alla Juventus di gestire con maggiore tranquillità il finale, nonostante abbia comunque continuato ad attaccare fino alla fine senza mai chiudersi totalmente dietro, vincendo quella che secondo me è stata la miglior partita della gestione bianconera di Spalletti.