La Roma si prepara a vivere una delle estati più importanti dell'ultimo decennio. I giallorossi sono riusciti a conquistare un posto in Champions League dopo una stagione altalenante. Gran merito di questo trionfo è stato di Gian Piero Gasperini: il tecnico toscano ha dato un'impronta pesantissima alla squadra e ora attende un mercato all'altezza di un club prestigioso come quello della Capitale.

La proprietà Friedkin vuole regalare ai tifosi e all'allenatore un mercato faraonico. La sensazione è che la Roma possa davvero tornare ad essere protagonista anche fuori dal campo dopo un periodo non del tutto roseo.

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Gasperini al centro del progetto della Roma

Nonostante un inizio non del tutto positivo, la Roma è riuscita a qualificarsi indopo 7 anni. Gli uomini di Gasperini hanno terminato il campionato dial terzo posto dopo aver battuto ilnell'ultima giornata di campionato.

VERONA, ITALIA- MAGGIO 24: L'allenatore della Roma Gian Piero Gasperini celebra la vittoria della partita di Serie A nel match tra Hellas Verona FC e AS Roma allo Stadio Marcantonio Bentegodi il 24 Maggio, 2026 in Verona, Italia. (Photo by Fabio Rossi/AS Roma via Getty Images)

La situazione relativa all'allenatore appare estremamente chiara. La società ha deciso di assecondare il tecnico in ogni decisione. Gasperini è il punto di riferimento del club e tutte le strategie di mercato verranno sviluppate seguendo le sue indicazioni. L'ex tecnico della Dea ha portato a Trigoria la propria filosofia fatta di intensità, aggressività, valorizzazione dei giovani e ricerca costante della verticalità. La dirigenza è convinta che il progetto possa dare risultati ancora migliori nel futuro e per questo motivo vuole tornare ad essere protagonista anche fuori dal rettangolo verde. L'obiettivo non sarà soltanto migliorare la posizione in classifica, ma costruire una squadra che possa puntare a vincere lo Scudetto nel giro di pochi anni. La Roma è pronta a riscrivere la storia: sarà il mercato a cambiare le sorti della società giallorossa?

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Tra la potenza dei Friedkin e le richieste di Gasperini

In questi anni la proprietà ha dimostrato di non aver paura di investire e di sognare in grande. Prima, poi, successivamentee infine Gian Piero Gasperini: nomi che testimoniano la volontà del club di riportare la Roma tra le grandi del calcio italiano ed europeo.

Ora però servono i fatti. La prossima sessione di mercato sarà fondamentale e la società è pronta a fare il possibile per assecondare il tecnico, chiamato a costruire una squadra sempre più vicina alla sua idea di calcio.

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Gli esterni: pedine decisive per il Gasp

Nel corso del suo percorso all'e non solo, abbiamo tutti imparato a conoscere il Gasp. Per il toscano gli esterni sono determinanti: gran parte delle fortune del suo percorso asono passate proprio dalla capacità di trovare giocatori in grado di creare superiorità numerica, saltare l'uomo e incidere negli ultimi metri.

Per questo motivo le richieste sembrano essere ben precise. In cima alla lista dei desideri c'è Mason Greenwood, uno dei profili più apprezzati per qualità tecniche, velocità e abilità di usare entrambi i piedi. L'operazione, però, appare particolarmente complicata: il Marsiglia chiede 50 milioni di euro e sul giocatore resta forte anche l'interesse di diversi club di Premier League, pronti a riportarlo in Inghilterra.

MADRID, SPAGNA - SETTEMBRE 16: Franco Mastantuono del Real Madrid in contrasto con Mason Greenwood dell'Olympique de Marseille durante la partita di UEFA Champions League 2025/26 nel match tra Real Madrid C.F. e Olympique de Marseille all' Estadio Santiago Bernabeu il 16 Settembre, 2025 in Madrid, Spagna. (Photo by Mateo Villalba Sanchez/Getty Images)

Occhi puntati su Alajbegovic

Non solo l'inglese, la Roma segue con attenzione la situazione di. Il talento bosniaco ha messo in mostra tutte le sue qualità specialmente contro la nostra Nazionale nella sfida valevole per la qualificazione ai. L'esterno avrebbe già manifestato il proprio gradimento per un eventuale approdo in, ma la concorrenza non manca. Anchestanno seguendo con attenzione la situazione e potrebbero inserirsi nella corsa al giocatore nelle prossime settimane.

Per l'attacco il sogno resta Gianluca Scamacca: per lui sarebbe un ritorno. Ferguson e Dovbyk non hanno pienamente convinto durante la stagione (complici anche gli infortuni) e la dirigenza sta valutando possibili alternative per aumentare il peso offensivo della squadra.

L'operazione non si preannuncia semplice. I rapporti tra le due società si sono raffreddati negli ultimi mesi, anche a causa della vicenda che ha coinvolto D'Amico (prossimo direttore della Roma). Un aspetto da non sottovalutare che potrebbe complicare i piani di mercato della squadra della Capitale.

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Frattesi: obiettivo numero uno a centrocampo

Tra i sogni di mercato ac'è anche il nome di: il tecnico exè innamorato delle qualità del giocatore dell'. Il centrocampista lascerà sicuramente il club nerazzurro e rappresenterebbe il profilo ideale per intensità, inserimenti e capacità di interpretare più ruoli del centrocampo. Il Club neo campione d'Italia chiede. Un valore importante ma non impossibile, soprattutto se la Roma dovesse fare qualche operazione importante in uscita.

Ma occhio al possibile scambio con Mancini. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l'Inter sarebbe attenta alla situazione del difensore della Roma (in scadenza l'anno prossimo). Chissà se le due società potranno imbastire uno scambio che accontenterebbe sia Gasperini che Chivu.

MILAN, ITALIA - MAGGIO 17: Davide Frattesi dell FC Internazionale osservato durante la premiazione del trofeo di Serie A dopo il match tra FC Internazionale e Hellas Verona FC al Giuseppe Meazza Stadium il 17 Maggio, 2026 in Milan, Italia. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Plusvalenze obbligatorie: chi può lasciare la Roma?

Prima di pensare ai nuovi acquisti, il club. Nonostante la qualificazione inla Roma deve realizzare. Per questo motivo alcuni giocatori potrebbero essere sacrificati.

Tra i nomi maggiormente monitorati dal mercato ci sono Ndicka, Konè, Pisilli, Soulè e Ziolkowski. L'obiettivo della dirigenza è quello di mantenere comunque intatta l'ossatura della squadra, evitando di privarsi di troppi titolari e cercando eventualmente di monetizzare attraverso la cessione di qualche giovane della primavera.

Il reparto che ha più bisogno di innesti

Se c'è una zona del campo che necessita maggiormente di innesti, quella è senza ombra di dubbio rappresentata dagli esterni offensivi. Tutti conosciamo l'importanza che questi calciatori hanno nell'idea di Gasperini.

Per questo si sta valutando la situazione di molteplici esterni di fascia. Inoltre l'addio di El Shaarawy ha lasciato uno spazio importante all'interno della rosa. Zaragoza non ha convinto pienamente, mentre Vaz viene considerato ancora troppo acerbo ma con dei clamorosi margini di miglioramento. Occhio anche alla fascia destra: è concreto l'interesse della Roma per Dodô della Fiorentina. Il club toscano chiede 15 milioni di euro. L'accordo con il giocatore sembrerebbe già esser trovato: il brasiliano potrebbe essere il vice Wesley o il titolare in caso di un'offerta per quest'ultimo.

VERONA, ITALIA- MAGGIO 24: Stephan El Shaarawy dell' AS Roma celebra il suo premio durante la partita di Serie A nel match tra Hellas Verona FC e AS Roma allo Stadio Marcantonio Bentegodi il 24 Maggio, 2026 in Verona, Italia. (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Gasperini può tornare a far sognare i tifosi della Roma?

La vera scommessa dei giallorossi si chiama Gian Piero Gasperini. Il tecnico ci ha già abituati a imprese storiche come l'con l'Atalanta. Ha cambiato completamente l'identità della squadra rendendola un vero e proprio ostacolo per qualsiasi avversario.

Roma è una piazza diversa, più esigente e passionale, ma anche una città che sa esaltarsi quando vede una squadra con forte spirito combattivo, ambiziosa e coraggiosa. Se la società riuscirà ad accontentare il tecnico sul mercato e a costruire una squadra adatta alle sue idee di gioco, i giallorossi potranno presentarsi alla prossima stagione con aspettative altissime.

Intanto il centenario si avvicina e l'obiettivo non è più solo partecipare. La Roma è pronta a tornare a vincere.

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