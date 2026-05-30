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Serie A 2025/2026, i migliori acquisti

Nell'edizione della Serie A 2025/2026, terminata con l'Inter che ha vinto lo Scudetto, tutte le squadre hanno effettuato acquisti e prestiti in modo tale da poter migliorare la propria rosa. Infatti, tanti nuovi calciatori hanno giocato per i club che militano nella massima divisione nazionale. Tra tutti loro, però, abbiamo scelto i cinque che hanno avuto un maggior impatto sul campionato.

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