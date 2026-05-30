Tra la sessione estiva e quella invernale di calciomercato, ecco i nomi dei cinque che sono stati molto importanti per le sorti delle proprie squadre
Parma, che esordio in A per Rinaldi: arrivano i complimenti di Milinkovic-Savic
Serie A 2025/2026, i migliori acquisti
Nell'edizione della Serie A 2025/2026, terminata con l'Inter che ha vinto lo Scudetto, tutte le squadre hanno effettuato acquisti e prestiti in modo tale da poter migliorare la propria rosa. Infatti, tanti nuovi calciatori hanno giocato per i club che militano nella massima divisione nazionale. Tra tutti loro, però, abbiamo scelto i cinque che hanno avuto un maggior impatto sul campionato.
Guarda tutto il calcio nazionale e internazionale in streaming gratis su Bet365
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti