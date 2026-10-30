Castore e Polluce, Caino e Abele, William e Harry d'Inghilterra, Franco e Giuseppe Baresi, Chiara e Valentina Ferragni. La Storia è piena di fratelli che, in aggiunta al patrimonio genetico, finiscono per condividere un destino, un mito e una certa quantità di titoli di giornale. Nel calcio, proprio come nella vita, portare lo stesso cognome può essere una benedizione, oppure la condanna di rimanere per sempre nell'ombra di qualcun altro. Un rischio che diventa molto concreto se tuo fratello si chiama Karl-Heinz Rummenigge, è una bandiera del Bayern Monaco, e tu giochi nella stessa squadra.

Così, nel 1988, Michael lasciò Monaco per trasferirsi a Dortmund e provare a costruirsi una carriera con lo stesso cognome ma una storia tutta sua. Un trasloco che, con il senno di poi, si sarebbe rivelato una gran bella idea.

Michael Rummenigge, il fratello di Kalle

Dal Bayern al Borussia Dortmund: conquistare il giallonero

Nato a Lippstadt il, sotto il segno dell'Aquario, Michael raggiunge il fratello maggiore alnel 1981, ad appena 17 anni. L'anno successivo diventa professionista e comincia a ritagliarsi un posto in prima squadra: con i bavaresi vincerà, dal 1985 al 1987, e, nel 1984 e 1986. A soli 23 anni ha già un palmares invidiabile, costruito in una delle più importanti squadre d'Europa, inevitabilmente accompagnato dal confronto con Karl-Heinz, già riconosciuto come uno dei migliori attaccanti della sua generazione. Eppure, Michael non è semplicemente il fratello minore di una stella: è un giocatore tecnico, capace di muoversi bene tra centrocampo e attacco.La sua, quando al Bayern è in atto un'operazione di rinnovamento della rosa. Secondo quanto raccontato da lui più tardi, quella di separarsi non era stata una scelta pianificata: Michael viene informato del trasferimento mentre sta raggiungendo in ospedale la moglie, prossima al parto. Lo stesso, si rivelerà provvidenziale., dove non tutti lo aspettano a braccia aperte.Trasferirsi in Westfalia significa cambiare ambiente e prospettiva. Michael ha 24 anni e ha già conosciuto il calcio ai massimi livelli, ma a Dortmund deveanche lontano dall'ala protettiva e, allo stesso tempo, ingombrante di Kalle. In più, il contesto è molto diverso da quello del Bayern, dove competere per un titolo è la normalità., e sta cercando di trovare una nuova dimensione, forse anche per questo l'arrivo del Rummenigge più giovane da Monaco desta qualche perplessità tra i tifosi. Ben presto, però, a parlare sarà il campo.

24 giugno 1989, finale di Coppa di Germania: Borussia Dortmund - Werder Bema 4-1, Berlino; nella foto Thomas Schaaf del Werder Brema e Michael Zorc del Dortmund (Foto di Bongarts/Getty Images)

Nella stagione 1988-89, la prima in giallonero, Michael contribuisce alla conquista della Coppa di Germania, sollevata il 24 giugno 1989 a Berlino, battendo il Werder Brema in finale per 4-1. È il primo trofeo importante per il Borussia Dortmund dal 1966: per la squadra è il primo passaggio di una rinascita sportiva che la riporterà ai vertici del calcio tedesco. Per Rummenigge, invece, è l'inizio di un nuovo capitolo, dove questa volta è il solo protagonista.

Michael Rummenigge, cuore giallonero

Il punto più alto della sua esperienza a Dortmund arriva un paio di anni dopo, nella. Sotto la guida di Ottmar Hitzfeld, Michael Rummenigge assume un ruolo sempre più centrale nella squadra, fino ad ottenere. Quell'anno, il Borussia chiude il campionato al secondo posto, a un passo dal titolo.

Nell'album dei ricordi di Michael c'è spazio anche per la finale di Coppa UEFA del 1993, contro la Juventus. Il Dortmund perde entrambe le sfide, ma lui riesce ad andare a segno nella gara di andata, terminata per 3-1 per i bianconeri. La sua avventura tedesca è ormai prossima al termine: nello stesso anno lascia la Bundesliga, dopo aver collezionato 309 presenze tra Bayern e Borussia, e si trasferisce in Giappone agli Urawa Red Diamonds.

Michael Rummenigge durante la partita del "Day of Legends" tra la squadra tedesca, una selezione del resto del mondo e l'Amburgo, disputata il 5 settembre 2010 allo stadio Millerntor di Amburgo, in Germania. (Foto di Joern Pollex/Bongarts/Getty Images)

In un'intervista, Michael ha spiegato di essere legato a entrambe le squadre, ma quando Bayern Monaco e Borussia Dortmund si affrontano, il suo cuore è solo giallonero, come è comprensibile per chi dal 1989 chiama la Westfalia la sua casa. La sua storia è molto diversa da quella del fratello Kalle, tanto per ruolo che per percorso, ma è stata proprio questa distanza a permettergli di averne una tutta sua.