Accade spesso nel calcio che due fratelli si trovino a giocare in squadre diverse, spesso anche uno contro l'altro. Nel Mondiale, che inizia domani, sono vari i fratelli che si dividono non per club ma per nazionali. Scopriamo, quindi, questi fratelli mondiali.

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I fratelli Douè tra Francia e Costa d'Avorio

I due, Guéla e Desirè, sono tutti e due presenti nel torneo. Madi Deschamps mentre il maggiore, in forza allo Strasburgo, gioca con la nazionale della. E ha già segnato alla squadra del fratello, in amichevole.

MONACO DI BAVIERA, GERMANIA - 31 MAGGIO: Desire Doue del Paris Saint-Germain solleva il trofeo della UEFA Champions League dopo la vittoria della sua squadra, che assicura al Paris Saint-Germain il primo titolo di UEFA Champions League nella storia del club e un punteggio record di 5-0 nella finale di UEFA Champions League, dopo la finale di UEFA Champions League 2025 tra Paris Saint-Germain e FC Internazionale Milano alla Munich Football Arena il 31 maggio 2025 a Monaco di Baviera, Germania. (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)

I Souttar tra Scozia e Austria

Gli Williams: Nico con la Spagna e Inaki con il Ghana

Luckassen e Brobbery: fratelli con cognomi diversi

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I fratelli nella stessa Nazionale

Distanti ma uniti., il primo milita nel Leicester e il secondo nei, si dividono fra. Tutti e due nel ricordo del loro fratello maggiore, Aaron, morto a 42 anni a causa della SLA. "L'unica cosa positiva che ne è derivata, se così si può definire, è che ha avvicinato me e John".La loro storia è quella di tante altre famiglie arrivate in Europa per sfuggire dalla povertà dell'Africa. Equando la racconta lo fa con grande emozione: "Ho lottato per essere qui e l’ho fatto con la mia famiglia che ha sofferto molto". Tutti e due giocano nell'maha scelto il. "Voglio restituire una piccola parte di tutto ciò che ci ha dato perché il Ghana ha giocato un ruolo significativo nel diventare quello che sono come persona", ha detto.Uno,, l'altro,, quella del, paese d'origine di mamma e papà. Il motivo? Una curiosa abitudine burocratica del piccolo stato caraibico: nelle famiglie locali, infatti, è molto comune che i fratelli abbiano cognomi diversi. Vengono registrati con cognomi d'origine o col secondo nome dei genitori o con i cognomi dei due rami della famiglia.Ci sono anche alcune coppie che scenderanno in campo insieme. Ovviamente Lucas e Theodella Francia , che sicuramente sono i più noti, in questa categoria. Ma anche Leandro e Juninho Bacuna nel piccoloe i fratelli Duarte nel Capo Verde. Infine c'è anche una coppia spezzata: nel senso che Jurriën Timber, olandese, è stato fermato da un infortunio. Suo fratello, Quinter, invece gioca con l' Olanda

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