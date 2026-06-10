Quando il calcio si gioca in famiglia.
Il Curaçao arriva in grande stile per il Mondiale: la squadra su uno scuolabus ad Houston
Accade spesso nel calcio che due fratelli si trovino a giocare in squadre diverse, spesso anche uno contro l'altro. Nel Mondiale, che inizia domani, sono vari i fratelli che si dividono non per club ma per nazionali. Scopriamo, quindi, questi fratelli mondiali.
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I fratelli Douè tra Francia e Costa d'AvorioI due Douè, Guéla e Desirè, sono tutti e due presenti nel torneo. Ma Desirè, che gioca nel PSG, ha scelto la Francia di Deschamps mentre il maggiore, in forza allo Strasburgo, gioca con la nazionale della Costa d'Avorio. E ha già segnato alla squadra del fratello, in amichevole.
I Souttar tra Scozia e AustriaDistanti ma uniti. Harry e John Souttar, il primo milita nel Leicester e il secondo nei Rangers, si dividono fra Australia e Scozia. Tutti e due nel ricordo del loro fratello maggiore, Aaron, morto a 42 anni a causa della SLA. "L'unica cosa positiva che ne è derivata, se così si può definire, è che ha avvicinato me e John".
Gli Williams: Nico con la Spagna e Inaki con il GhanaLa loro storia è quella di tante altre famiglie arrivate in Europa per sfuggire dalla povertà dell'Africa. E Nico quando la racconta lo fa con grande emozione: "Ho lottato per essere qui e l’ho fatto con la mia famiglia che ha sofferto molto". Tutti e due giocano nell'Athletic Bilbao ma Inaki ha scelto il Ghana. "Voglio restituire una piccola parte di tutto ciò che ci ha dato perché il Ghana ha giocato un ruolo significativo nel diventare quello che sono come persona", ha detto.
Luckassen e Brobbery: fratelli con cognomi diversiUno, Brian, veste la maglia arancione dell'Olanda, l'altro, Kevin, quella del Suriname, paese d'origine di mamma e papà. Il motivo? Una curiosa abitudine burocratica del piccolo stato caraibico: nelle famiglie locali, infatti, è molto comune che i fratelli abbiano cognomi diversi. Vengono registrati con cognomi d'origine o col secondo nome dei genitori o con i cognomi dei due rami della famiglia.
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I fratelli nella stessa NazionaleCi sono anche alcune coppie che scenderanno in campo insieme. Ovviamente Lucas e Theo Hernandez della Francia, che sicuramente sono i più noti, in questa categoria. Ma anche Leandro e Juninho Bacuna nel piccolo Curaçao e i fratelli Duarte nel Capo Verde. Infine c'è anche una coppia spezzata: nel senso che Jurriën Timber, olandese, è stato fermato da un infortunio. Suo fratello, Quinter, invece gioca con l'Olanda.
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