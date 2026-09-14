Giornata positiva per gli azzurri con la super prestazione del Golden Boy Favasuli
Napoli, il Maradona risponde presente: l'urlo The Champions è da brividi
Finalmente "il corto muso". Il marchio di fabbrica Allegriano scalda il cuore dei tifosi del Napoli che, tra un'extrasistole e un po' di ansia per l'ennesima vittoria che sembrava proprio non volere arrivare contro il Bologna, regala il primo successo azzurro stagionale al Maradona. Non sono mancati i sussulti come la rete in avvio annullata a Theate al 7', che faceva già presagire ai supporter all'ombra del Vesuvio lo spettro dell'ennesima giornata storta.
Dovranno trascorrere un bel po' di giri di lancette per la svolta, che arriva dalla panchina con la garra del golden boy Favasuli che, con una prestazione perfetta, ha anche il tempo per pennellare l'assist al bacio per Lobotka che sblocca così il risultato. Non importa di quanto, le corse dei cavalli si vincono col musetto davanti all'avversario e così anche il Napoli può festeggiare "di corto muso" e grande cuore la sua prima vittoria in casa, tra note positive, tentennamenti e la voglia di non fermarsi.
Napoli, il caos infortuni e la rivoluzione tra i titolariNapoli-Bologna non inizia nel migliore dei modi per gli azzurri, con numerose assenze e falcidiati dagli infortuni in particolar modo tra difesa e centrocampo. Le indisponibilità di McTominay e Anguissa su tutte pesano, con Allegri chiamato a trovare nuove soluzioni. Dopo i ko in campionato contro Como e Inter e quello di misura in Champions al Maradona al cospetto dei vice campioni d'Europa dell'Arsenal, la squadra partenopea è chiamata senza appello alla vittoria, sia per smuovere la classifica ma anche per dare serenità ad un ambiente che inizia ad agitarsi.
Confermato titolare De Bruyne, preferito Vergara seppur adattato a Lang con l'olandese rientrato regolarmente in rosa dopo lo stop forzato per intemperanze in allenamento. "Ha chiesto scusa ed è tutto ok, sono cose che capitano", ha svelato Allegri alla vigilia, preferendo la soluzione interna per lasciarsi una freccia in più dalla panchina. Ma non è tutto: Spinazzola prende il posto di Olivera a tutta fascia, spina nel fianco della difesa del Bologna per tutto il primo tempo, costretto agli straordinari e a un rifornimento continuo di cross, lasciando la porzione destra invece più coperta. Doppio play sulla mediana con Lobotka e Gilmour e Milinkovic-Savic in porta, con Meret nuovamente ko.
Lo scatto Allegriano: i cambi al 46' e la svolta dalla panchinaIl Napoli produce ma non incide come dovrebbe. La voglia di trovare la rete lascia spesso scoperti gli azzurri, con il Bologna che in pochi passaggi riesce a portarsi a ridosso della porta difesa da Milinkovic-Savic. E qui il primo elemento di rottura rispetto al passato: Massimiliano Allegri decide di cambiare, subito, già al 46'. In campo la garra di Costantino Favasuli e di Noa Lang, con il secondo bocciato alla vigilia nonostante il posto vacante proprio nel suo ruolo ideale. La forza della panchina fa subito la differenza: il golden boy classe 2004 dimostra carattere, tecnica, intensità e visione di gioco, trovando al 66' l'assist al bacio per la rete della vittoria di Lobotka.
Caricamento post Instagram...
Un Bologna produttivo ma ancora troppo sterileNonostante i tre punti siano andati al Napoli, il Bologna non ne esce assolutamente con le ossa rotte. C'è ancora da lavorare, in particolar modo su intensità e cinismo: sia nel primo tempo che nel recupero della ripresa i felsinei si sono affacciati più volte dalle parti di Milinkovic-Savic, con gli azzurri che hanno tenuto bene, anche con rilanci sporchi ma efficaci. Le assenze di Orsolini, Zortea e Dovbyk hanno assolutamente complicato le carte in tavola per il tecnico Tarozzi, in panchina al posto di Tedesco squalificato, affrontando anche la trasferta complessa di Napoli contro una squadra avida di vittoria. Nel prossimo turno, la possibilità di riscatto tra le mura amiche contro il Torino, per una sfida che dirà tanto sul prosieguo di stagione dei rossoblù.
Caricamento post Instagram...
© RIPRODUZIONE RISERVATA