Finalmente "il corto muso". Il marchio di fabbrica Allegriano scalda il cuore dei tifosi del Napoli che, tra un'extrasistole e un po' di ansia per l'ennesima vittoria che sembrava proprio non volere arrivare contro il Bologna, regala il primo successo azzurro stagionale al Maradona. Non sono mancati i sussulti come la rete in avvio annullata a Theate al 7', che faceva già presagire ai supporter all'ombra del Vesuvio lo spettro dell'ennesima giornata storta.

Dovranno trascorrere un bel po' di giri di lancette per la svolta, che arriva dalla panchina con la garra del golden boy Favasuli che, con una prestazione perfetta, ha anche il tempo per pennellare l'assist al bacio per Lobotka che sblocca così il risultato. Non importa di quanto, le corse dei cavalli si vincono col musetto davanti all'avversario e così anche il Napoli può festeggiare "di corto muso" e grande cuore la sua prima vittoria in casa, tra note positive, tentennamenti e la voglia di non fermarsi.

Napoli, il caos infortuni e la rivoluzione tra i titolari

Napoli-Bologna non inizia nel migliore dei modi per gli azzurri, con numerose assenze e falcidiati dagli infortuni in particolar modo tra difesa e centrocampo. Le indisponibilità di McTominay e Anguissa su tutte pesano, con Allegri chiamato a trovare nuove soluzioni. Dopo i ko in campionato contro Como e Inter e quello di misura in Champions al Maradona al cospetto dei vice campioni d'Europa dell'Arsenal, la squadra partenopea è chiamata senza appello alla vittoria, sia per smuovere la classifica ma anche per dare serenità ad un ambiente che inizia ad agitarsi.

Confermato titolare De Bruyne, preferito Vergara seppur adattato a Lang con l'olandese rientrato regolarmente in rosa dopo lo stop forzato per intemperanze in allenamento. "Ha chiesto scusa ed è tutto ok, sono cose che capitano", ha svelato Allegri alla vigilia, preferendo la soluzione interna per lasciarsi una freccia in più dalla panchina. Ma non è tutto: Spinazzola prende il posto di Olivera a tutta fascia, spina nel fianco della difesa del Bologna per tutto il primo tempo, costretto agli straordinari e a un rifornimento continuo di cross, lasciando la porzione destra invece più coperta. Doppio play sulla mediana con Lobotka e Gilmour e Milinkovic-Savic in porta, con Meret nuovamente ko.

NAPLES, ITALY - SEPTEMBER 13: Kevin De Bruyne of SSC Napoli battles for possession with Mikel Amondarain of Bologna FC during the Serie A match between SSC Napoli and Bologna FC at Stadio Diego Armando Maradona on September 13, 2026 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Lo scatto Allegriano: i cambi al 46' e la svolta dalla panchina

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Il Napoli produce ma non incide come dovrebbe. La voglia di trovare la rete lascia spesso scoperti gli azzurri, con il Bologna che in pochi passaggi riesce a portarsi a ridosso della porta difesa da Milinkovic-Savic. E qui il primo elemento di rottura rispetto al passato:decide di cambiare, subito, già al 46'. In campo la garra die dicon il secondo bocciato alla vigilia nonostante il posto vacante proprio nel suo ruolo ideale. La forza della panchina fa subito la differenza: il golden boy classe 2004 dimostra carattere, tecnica, intensità e visione di gioco, trovando al 66' l'assist al bacio per la rete della vittoria di Lobotka.Non da meno anche l'olandese, anche se pecca ancora in incisività, come ha confermato anche il tecnico partenopeo in conferenza stampa: "Lang può essere ancora più devastante, ha qualità tecnica e impeto per essere cinico e fare maggiormente la differenza anche a gara in corso, io lo so ma deve crederci anche lui", conferma nel post gara, dispensando tanti complimenti anche per"Ha grande energia, sta lavorando benissimo e ci può dare una grande mano". Concetto ricambiato anche dall'ex Catanzaro: "Mister Allegri mi sta aiutando tantissimo nella crescita, imparo tanto da lui giorno dopo giorno ed essere al Napoli per me è un sogno".

NAPLES, ITALY - SEPTEMBER 13: Massimiliano Allegri SSC Napoli head coach during the Serie A match between SSC Napoli and Bologna FC at Stadio Diego Armando Maradona on September 13, 2026 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Un Bologna produttivo ma ancora troppo sterile

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Nonostante i tre punti siano andati al Napoli, il Bologna non ne esce assolutamente con le ossa rotte. C'è ancora da lavorare, in particolar modo su intensità e cinismo: sia nel primo tempo che nel recupero della ripresa i felsinei si sono affacciati più volte dalle parti di Milinkovic-Savic, con gli azzurri che hanno tenuto bene, anche con rilanci sporchi ma efficaci. Le assenze dihanno assolutamente complicato le carte in tavola per il tecnico Tarozzi, in panchina al posto di Tedesco squalificato, affrontando anche la trasferta complessa di Napoli contro una squadra avida di vittoria. Nel prossimo turno, la possibilità di riscatto tra le mura amiche contro il Torino, per una sfida che dirà tanto sul prosieguo di stagione dei rossoblù.