Ma guarda chi si rivede. Dopo il KO contro la Juventus, il Napoli non ha tempo per riposare che domani sera sarà chiamato a riscattarsi nella difficile sfida di Champions League contro il Porto di Francesco Farioli, primo in classifica in Primeira Liga con 10 successi in altrettante partite ma che nell'omonimo torneo è ancora a secco con 3 KO consecutivi. Gli azzurri, dal loro canto, sono reduci dall'importante successo contro il Bodo Glimt ma l'avversario di domani, nonostante il momento complicato, sarà di tutt'altro livello. Davanti a loro, inoltre, i partenopei troveranno una vecchia conoscenza: Jakub Kiwior. Giocatore molte volte cercato dal club campano ma alla fine mai arrivato a vestire la maglia azzurra.

Kiwior-Napoli, amore mai ricambiato: domani il polacco tenterà di giocare agli azzurri un altro scherzo

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Due volte cercato. Due volte mancato. Sembra proprio che ile Jakub Kiwior siano destinate ad essere due mancate anime gemelle. Fin dal suo arrivo in Italia nel 2021, sponda, il difensore polacco ha subito impressionato tutta la Serie A diventando uno dei punti principali della squadra ligure. Eppure il suo inizio non è stato facile dato che l'esordio nel massimo campionato è arrivato solo il 1°dicembre nella sfida contro, persa 2-0. In quella partita, inoltre, il nativo di Tychy provocò anche un calcio di rigore, poi realizzato da Lautaro, per un ingenuo fallo di mano.Poco importa. Quell'errore è stato la sua rampa di lancio. E non solo nel nostro calcio. Da quel momento il classe 2000 ha iniziato ad accumulare minutaggio fino a diventare uno dei punti centrali degli Aquilotti e soprattutto uno dei giocatori chiave per la salvezza. Una delle sue partite memorabili, in quella stagione, fu proprio contro il Napoli al Diego Maradona, la cui vittoria spezzina per 1-0 vide il polacco come uno dei migliori in campo.

NAPOLI, ITALIA - 22 DICEMBRE: Frank Anguissa del SSC Napoli viene affrontato da Jakub Kiwior della Spezia Calcio durante la partita di Serie A tra SSC Napoli e Spezia Calcio allo Stadio Diego Armando Maradona il 22 dicembre 2021 a Napoli, Italia. (Foto di Francesco Pecoraro/Getty Images)

Quelle prestazioni hanno finito per fare innamorare il club partenopeo ma ogni tentativo per portalo all'ombra del Vesuvio si è sempre chiuso con un nulla di fatto. Passato all'Arsenal nel 2023 per 25 milioni (il trasferimento più remunerativo nella storia dello Spezia), Kiwior ha confermato il suo ottimo rendimento nonostante non abbia avuto molto spazio. Prestazione che, ancora una volta, hanno spinto il Napoli a fare un nuovo tentativo nella sessione invernale del 2025: nuovamente andato a vuoto. E come se non bastasse, come accennato, domani sera i partenopei se lo ritroveranno di nuovo contro. Il Porto punta molto sul 26 enne, basti pensare alla clausola rescissoria di oltre 70 milioni di euro: una somma che ora rende l'amore tra Napoli e Kiwior quasi impossibile.