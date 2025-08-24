Gli uomini di Conte non sbagliano la gara d'esordio. I Campioni d'Italia superano 0-2 i neroverdi: lo scozzese e il belga iniziano a dare spettacolo

Domenico Ciccarelli 24 agosto 2025 (modifica il 24 agosto 2025 | 09:28)

È terminata l’attesa, si torna a parlare di calcio giocato e per ogni tifoso è arrivato quel momento in cui si cerca di analizzare in ogni angolo del mondo le prestazioni della propria squadra del cuore: ad aprire la stagione sono state il Sassuolo ed il Napoli, le prime della scorsa annata. La squadra neroverde che ha dominato il campionato cadetto, e quella azzurra che è salita sul tetto d’Italia.

Sassuolo-Napoli, 0-2: buona la prima per gli uomini di Conte — ”Armiamoci, perché ci sarà da combattere”, così Antonio Conte ha presentato questa gara, lui che di esperienza ce ne ha e come. Altrettanto, i supporters partenopei che, già carichi di entusiasmo, al Mapei Stadium mostrano uno striscione: “È d‘obbligo questa annata… Curve e squadra un’armata”. Il Napoli, infatti, sembra aver capta subito il messaggio e in quel di Reggio Emilia, contro un Sassuolo che di qualità ne ha da vendere, mostra già di stare sul pezzo.

Ad incantare questo avvio di stagione e siglare la prima rete del campionato, in un caldo pomeriggio d’agosto, non può che essere l’MVP della Serie A, colui che ha cucito sul Napoli un bel pezzetto di Scudetto: l’uomo che arriva dal nord del Vallo di Adriano, ma che in un anno ha già conquistato il cuore di ogni napoletano, Scott McTominay. Lo scozzese, ormai in terra partenopea battezzato McFratm, impiega solo 17 minuti prima di fare muovere la rete della porta difesa da Turati.

McTominay e De Bruyne danno spettacolo — Su cross perfetto di Politano, come suo fare, stacca di testa e supera l’estremo difensore del Sassuolo. È la prima giornata, ma per il colosso scozzese non sembra affatto così: a pochi minuti dalla chiusura del primo tempo, con una botta secca da limite d’area, Scott McTominay decide di far tremare la traversa, e forse sta ancora tremando. Solo il legno impedisce al numero 8 del Napoli di siglare una rete formidabile.

A prendersi la scena, nella seconda frazione di gara, è il fuoriclasse belga: Kevin De Bruyne. Durante la gara il belga ha mostrato tutta la sua indiscussa classe. Lanci, passaggi filtranti e manovre fantastiche. Al minuto 57 decide di siglare la sua prima rete col maglia del Napoli ed in Serie A: l’ex City, in modo anche un po’ fortuito, supera Turati direttamente da calcio di punizione. Forse l’intenzione era quella di mettere la sfera al centro dell’area, ma l’effetto inganna tutti, ed il pallone finisce alle spalle dell’estremo difensore del Sassuolo.

Il Napoli vince e convince: gli azzurri superano 0-2 il Sassuolo al Mapei Stadium. È la prima giornata, ma i segnali arrivati sono postivi. Avere in campo e godersi le giocate di Kevin De Bruyne e Scott McTominay non è da tutti, sembra il metaverso, ma è realtà. La squadra neroverde, che nulla ha potuto contro la formazione azzurra già agguerrita, ha mostrato di avere tanta qualità in campo e sicuramente ci avrà tempo e modo per ingranare.