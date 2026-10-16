Gianluca Pagliuca rappresenta senza dubbio uno dei portieri più iconici e importanti nella storia del calcio italiano. L'estremo difensore nasce a Bologna il 18 dicembre del 1966. Fin dalla giovinezza respira la magica aria calcistica della sua città e cresce idolatrando il grande Bologna degli anni '70, capace di conquistare due Coppe Italia spinto dai gol del bomber Beppe Savoldi. Questa passione lo lancia subito sui campi da calcio, inizialmente nel ruolo di attaccante. A 13 anni arretra il suo raggio d'azione, indossa i guantoni e dà il via al suo sogno. La Sampdoria nota rapidamente il suo talento cristallino e lo porta a Genova giovanissimo. Sotto la Lanterna, Pagliuca diventa un'icona assoluta. Il portiere vince lo storico scudetto del 1991 e trascina la squadra blucerchiata fino alla finale di Coppa dei Campioni. Dopo essersi consacrato a livelli mondiali, una big assoluta bussa alla sua porta per trasformarlo nel simbolo degli anni '90.

La leggenda nerazzurra e la notte di Parigi

Nel 1994, Gianlucasbarca all'Inter per la cifra record di 8 miliardi di lire. Sulle spalle porta il macigno di dover sostituire una leggenda del calibro di Walter, ma il portiere emiliano non trema. Prende immediatamente il comando della, sfoderasensazionali e si impone comecarismatico e idolo indiscusso della tifoseria. Con lui a difendere i pali,non perde un singolo derby contro ile raggiunge vette inarrivabili. L'apice del suo percorso milanese si concretizza nella magica notte didel 1998.solleva al cielo lada protagonista assoluto, guidando da dietro l'indimenticabile Inter di Gigie Ronaldo il Fenomeno.

1994-1995: Gianluca Pagliuca dell'FC Internazionale in azione (Getty Images)

Il ritorno a casa e la chiusura del cerchio

Ilsegna la svolta romantica della sua strepitosa carriera.compie la scelta del cuore, salutae torna finalmente nella suaper difendere i pali della squadra cittadina. L'orgoglio di vestire la maglia rossoblù gli dona una seconda giovinezza calcistica.diventa il faro assoluto della squadra e l'eroe dei tifosi delper ben sette stagioni consecutive, blindando la porta conancora oggi scolpite nella memoria collettiva. La sua figura rappresenta un patrimonio calcistico diviso esattamente a metà. Un baluardo insuperabile che ha lasciato un enorme pezzo di cuore sul prato die ha donato l'altro, con immenso orgoglio e senso di appartenenza, sotto gli amati portici della sua città natale.