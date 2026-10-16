Gianluca Pagliuca, leggenda dell'Inter, sceglie il cuore e torna al suo Bologna da protagonista
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Gianluca Pagliuca rappresenta senza dubbio uno dei portieri più iconici e importanti nella storia del calcio italiano. L'estremo difensore nasce a Bologna il 18 dicembre del 1966. Fin dalla giovinezza respira la magica aria calcistica della sua città e cresce idolatrando il grande Bologna degli anni '70, capace di conquistare due Coppe Italia spinto dai gol del bomber Beppe Savoldi. Questa passione lo lancia subito sui campi da calcio, inizialmente nel ruolo di attaccante. A 13 anni arretra il suo raggio d'azione, indossa i guantoni e dà il via al suo sogno. La Sampdoria nota rapidamente il suo talento cristallino e lo porta a Genova giovanissimo. Sotto la Lanterna, Pagliuca diventa un'icona assoluta. Il portiere vince lo storico scudetto del 1991 e trascina la squadra blucerchiata fino alla finale di Coppa dei Campioni. Dopo essersi consacrato a livelli mondiali, una big assoluta bussa alla sua porta per trasformarlo nel simbolo degli anni '90.
La leggenda nerazzurra e la notte di ParigiNel 1994, Gianluca Pagliuca sbarca all'Inter per la cifra record di 8 miliardi di lire. Sulle spalle porta il macigno di dover sostituire una leggenda del calibro di Walter Zenga, ma il portiere emiliano non trema. Prende immediatamente il comando della retroguardia, sfodera parate sensazionali e si impone come leader carismatico e idolo indiscusso della tifoseria. Con lui a difendere i pali, l'Inter non perde un singolo derby contro il Milan e raggiunge vette inarrivabili. L'apice del suo percorso milanese si concretizza nella magica notte di Parigi del 1998. Pagliuca solleva al cielo la Coppa UEFA da protagonista assoluto, guidando da dietro l'indimenticabile Inter di Gigi Simoni e Ronaldo il Fenomeno.
Il ritorno a casa e la chiusura del cerchioIl 1999 segna la svolta romantica della sua strepitosa carriera. Gianluca compie la scelta del cuore, saluta Milano e torna finalmente nella sua Bologna per difendere i pali della squadra cittadina. L'orgoglio di vestire la maglia rossoblù gli dona una seconda giovinezza calcistica. Pagliuca diventa il faro assoluto della squadra e l'eroe dei tifosi del Dall'Ara per ben sette stagioni consecutive, blindando la porta con parate ancora oggi scolpite nella memoria collettiva. La sua figura rappresenta un patrimonio calcistico diviso esattamente a metà. Un baluardo insuperabile che ha lasciato un enorme pezzo di cuore sul prato di San Siro e ha donato l'altro, con immenso orgoglio e senso di appartenenza, sotto gli amati portici della sua città natale.
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