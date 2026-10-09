Sotto 1-4 alla fine del primo tempo, nella ripresa il norvegese si prende la scene realizzando le altre tre reti in soli 8'
Atletico Madrid, Oblak superstar: assist per il gol e incredibile parata
Conclusa la sosta per le Nazionali, questo fine settimana ritorna lo spettacolo dei campionati europei. Tra le tante sfide in programma spicca il big match del Santiago Bernabeu tra Real Madrid-Villarreal, in programma sabato alle ore 20. I blancos sono chiamati a riprendersi dopo il KO nel derby contro l'Atletico e con il Barcellona già distante 6 lunghezze non possono permettersi un altro passo falso, soprattutto in vista del Clasico del 25 ottobre. I sottomarini gialli, a loro volta, hanno dato segnali di ripresa: dopo un inizio difficile, i due successi di fila contro Malaga e Levante hanno permesso alla squadra di Perez si risalire la classifica (9°posto). Un avvertimento per Josè Mourinho.
Il pomeriggio folle di Sorloth: la sua quaterna riacciuffa il Real MadridQuando ci si trova di fronte una squadra come il Real Madrid è quasi impossibile non provare emozioni. Ti trovi davanti uno dei club che hanno scritto la storia del calcio, l'adrenalina è a mille e alla fine, anche se perdi, puoi sempre conservare un ricordo indelebile. Ma perché non provare a rendere quel momento magico? Facile a dirlo. Stiamo sempre parlando del Real Madrid. E allora cosa fare? Bisogna andare ben oltre i propri limiti. Ebbene, Alexander Sorloth, il 19 maggio di 2 anni fa, ha fatto di meglio.
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Nella ripresa, invece, il norvegese si "trasforma" nel Real Madrid. Si carica la squadra sulle spalle e nel giro di soli 8 minuti realizza 3 reti che clamorosamente riportano la situazione in parità. Risultato finale 4-4. O meglio: Sorloth-Real Madrid 4-4. Con la quaterna rifilata ai blancos, l'attuale giocatore dell'Atletico Madrid è diventato l'11°giocatore capace di realizzare 4 reti ai madrileni in una singola partita. L'ultimo a riuscirci era stato Taty Castellanos, quando vestiva la maglia del Granada. Dopo quella partita, il tecnico Marcelino lo definì "stratosferico".
Alla fine della stagione, il norvegese chiuderà la classifica marcatori al secondo posto con 23 reti ad una sola lunghezza da Artem Dovbyk che, però, rispetto all'allora giocatore del Villarreal ne aveva realizzati 7 su calcio di rigore mentre Sorloth solamente su azione. Con i sottomarini gialli, il classe disputò solo quella sola annata prima di trasferirsi all'Atletico Madrid durante il mercato estivo per 35 milioni.
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