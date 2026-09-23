Acquistato dal Real Madrid nell'estate del 2024 per una cifra vicina ai cinquanta milioni di euro, Endrick sta affrontando una fase complessa della sua crescita professionale. Dopo aver collezionato un minutaggio limitato nella capitale spagnola — con 41 presenze e 7 reti complessive — e una parentesi positiva in prestito al Lione nella seconda metà della scorsa stagione, il centravanti fatica a trovare continuità. Frenato da un infortunio durante la preparazione estiva, in questo avvio di campionato ha racimolato appena quattro minuti nella Liga. Questo scenario ha alimentato le indiscrezioni di mercato riportate dalla stampa sportiva italiana, secondo cui il giocatore potrebbe trasferirsi in prestito già a gennaio, con Milan e Roma inserite tra i club interessati.

La stretta della CBF e l'analisi sul minutaggio

Le difficoltà incontrate dai giovani talenti nel trovare spazio nei top club europei hanno spinto la(CBF) ad adottare un provvedimento restrittivo che mira a ridurre progressivamente il numero di calciatori stranieri nelle squadre nazionali. Il limite scenderà da 9 a 8 giocatori nel 2027, per scendere ulteriormente a. Questa strategia mira a favorire l'impiego dei milgiori prospetti nei campionati locali prima di un eventuale trasferimento all'estero,. Scelta che ha trovato il pieno sostegno del commissario tecnico della Seleção, Carlo Ancelotti.

La questione è stata analizzata dal giornalista Paulo Vinicius Coelho durante la trasmissione De Primeira di UOL Esporte, evidenziando le criticità dell'attuale sistema di scouting e valorizzazione: "Lo staff tecnico della nazionale comprende che il problema dei giovani giocatori brasiliani è che non progrediscono perché non giocano. E non giocano né in patria né all'estero. Prendiamo ad esempio Endrick o Estevão (al Chelsea). Lasciano il Brasile a 18 o 19 anni, arrivano in Europa in un grande club e non giocano, e di conseguenza non migliorano".

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Endrick: la fiducia di Ancelotti in vista delle amichevoli

Nonostante lo scarso impiego con il club di appartenenza,per le prossime gare amichevoli contro. La decisione conferma la stima del commissario tecnico nei confronti dell'attaccante, smussando le critiche relative alla gestione precedente e ribadendo la centralità del giocatore nel progetto a lungo termine della nazionale.

TERESOPOLIS, BRASILE - 30 MAGGIO: L'allenatore Carlo Ancelotti si rivolge ai media durante una conferenza stampa della nazionale brasiliana presso il centro di allenamento Granja Comary il 30 maggio 2026 a Teresopolis, in Brasile. (Photo by Buda Mendes/Getty Images)

"Quest'anno abbiamo testato molti attaccanti", ha osservato il tecnico italiano in conferenza, tracciando un bilancio delle valutazioni effettuate sul parco giocatori. "Credo che ora la situazione sia più chiara per tutti. Abbiamo alcuni giovani molto promettenti e dobbiamo monitorare i loro progressi. Endrick, insieme ad altri giovani di talento, e anche ad alcuni che non sono in questa lista, rientrano in questa categoria. Siamo ben forniti. Credo che Endrick diventerà un giocatore importante per la nazionale in futuro".