È finita 1-1 la gara tra Fiorentina e Napoli al Franchi, valida per la quinta giornata di Serie A, e i segnali mandati dalla partita sono stati abbastanza positivi da parte di entrambe le squadre. La Viola con il ritorno di Paolo Vanoli sembra rinata, e dopo la vittoria contro il Venezia settimana scorsa è arrivato un punto molto importante contro una delle favorite nella lotta Scudetto. Massimiliano Allegri e i suoi invece trovano un pareggio che li manda a quota 7 punti in nona posizione, in attesa della partita tra Juventus e Atalanta.

Fiorentina-Napoli: un punto a testa per Allegri e Vanoli

che, con il ritorno di Paolo Vanoli sulla panchina, la Fiorentina abbia completamente cambiato atteggiamento dopo un avvio di campionato complicato sotto la guida di. Anche nella scorsa stagione, una delle più complicate della storia recente Viola, ha visto il tecnico italiano risollevare la squadra da una situazione delicata, portandola alla salvezza e alla possibilità di ricostruire un nuovo progetto.

Per entrambe le squadre si sono sbloccati dei giocatori che ancora dovevano dimostrare la loro importanza all'interno della squadra: Alex Jiménez e Billy Gilmour, premiato dalla lega come MVP della gara.

FIRENZE, ITALIA - 20 SETTEMBRE: Alejandro Jimenez Sanchez, noto come Alex dell'ACF Fiorentina, festeggia dopo aver segnato un gol durante la partita di Serie A tra ACF Fiorentina e SSC Napoli allo Stadio Artemio Franchi il 20 settembre 2026 a Firenze, Italia. (Foto di Gabriele Maltinti/Getty Images)

Nel primo tempo si è sbloccato lo scozzese grazie a un tiro al volo da dentro l'area su cross da calcio d'angolo da parte di Matteo Politano, trovando quindi il primo gol stagionale dopo la delusione per aver saltato il Mondiale di quest'estate a causa di un infortunio. Nella ripresa invece, dopo i tiri finiti sulla traversa di Nicolò Fagioli e Atta nel primo tempo, ha pareggiato i conti Alex Jiménez con un tiro da fuori area deviato in maniera decisiva da Rafa Marin, dando vita a una partita completamente diversa, ricca di occasioni da entrambi i lati e parate incredibili da parte di Milinkovic Savic e David De Gea.

Buonissima prestazione anche da parte di Franco Mastantuono, completamente rinato insieme a tutto il resto della squadra, e anche di Dragusin che è stato protagonista di un ottimo intervento su Rasmus Højlund all'interno dell'area di rigore. Per il Napoli invece buon ingresso ancora da parte di Costantino Favasuli, decisivo su Mastantuono a pochi minuti dalla fine.

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Una delle occasioni più nette è arrivata al', quando dopo una delle tante ripartenze della Viola Milinkovic Savic ha negato la gioia personale acon unasu un. A rendersi protagonista è stato poi l'altro portiere, De Gea, con due parate spettacolari suche hanno permesso alla Fiorentina di trovare ilcontando la vittoria contro ilin(3-0).

La prossima giornata è in programma a ottobre, dopo la sosta delle Nazionali, e vedrà il Napoli ospitare il Frosinone (una delle squadre più in forma del campionato) al Diego Armando Maradona e la Fiorentina che invece viaggerà al Marassi per affrontare il Genoa di Daniele De Rossi.