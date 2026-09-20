Fiorentina-Napoli è il lunch-match delle 12:30, in programma domenica allo Stadio Artemio Franchi di Firenze. Sfida tra due squadre chiamate a dare continuità a due percorsi differenti. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

I viola hanno appena trovato la prima vittoria del campionato contro il Venezia, mentre gli azzurri dopo il successo all'esordio col Genoa, sono incappati in due ko contro Como ed Inter, ma son riusciti a risalire la china nel turno casalingo col Bologna. Prima del calcio d’inizio puoi dare uno sguardo anche agli altri appuntamenti sportivi della giornata: CONSULTA GLI EVENTI LIVE DISPONIBILI SU GOLDBET, SCOPRI LE DIRETTE PRESENTI NEL PALINSESTO DI LOTTOMATICA oppure VERIFICA SU VINCITÙ GLI EVENTI SPORTIVI IN PROGRAMMA.

Dove vedere Fiorentina-Napoli in TV e streaming

Fiorentina-Napoli si gioca domenica 20 settembre alle ore 12:30 allo Stadio Artemio Franchi di Firenze ed è valida per il quinto turno della Serie A 2026/27. La partita sarà trasmessa in diretta TV e in esclusiva su Dazn. I telespettatori potranno seguire la sfida anche in streaming tramite l'app di Dazn, disponibile e scaricabile su PC, tablet e smartphone.

Qui Fiorentina

Tre sconfitte nelle prime giornate hanno segnato l'inizio della stagione dellae costato la panchina a Fabio. L'arrivo diha però cambiato subito il quadro, con il successo persul campo delche ha consegnato ai viola i primi punti del campionato e soprattutto una risposta immediata al cambio di guida tecnica.

Protagonista assoluto della trasferta è stato Franco Mastantuono, autore di una tripletta e pronto a partire nuovamente dall'inizio nel tridente completato da Pellegrino e Nije. Al Franchi la Fiorentina cerca quindi la seconda vittoria consecutiva, con l'obiettivo di dare continuità all'entusiasmo post-successo in laguna.

Qui Napoli

I precedenti

Fiorentina-Napoli, probabili formazioni

Il, al contrario, arriva al Franchi dopo aver battuto al Maradona ilgrazie ad un guizzo diche ha fatto tirare il fiato agli uomini didopo le sconfitte contro. L'ex tecnico didovrebbe affidarsi ancora al, conlarghi ai lati di, mentre in mezzo al campo ci sarà il trio formato daGli ultimisorridono nettamente al, vincitore insu(2 pareggi), l'ultimo lo scorso anno (1-3). La Viola non batte ildal(3-0), in quell'occasione la sconfitta dei partenopei spianò la strada alla, allenata da Massimiliano, verso la conquista del 34° scudetto.: De Gea; Jiménez, Dragusin, Ranieri, Viery; Ndour, Fagioli, Atta; Mastantuono, Pellegrino, Njie.: Paolo Vanoli

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Marín, Olivera; Gilmour, Lobotka, De Bruyne; Politano, Hojlund, Lang. Allenatore: Massimiliano Allegri

Fiorentina-Napoli: data, orario e canali