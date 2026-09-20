Fiorentina-Napoli, quinta giornata di Serie A: info partita, probabili formazioni, dove vedere la gara in Diretta Tv e in Streaming Gratis
Fiorentina-Napoli è il lunch-match delle 12:30, in programma domenica allo Stadio Artemio Franchi di Firenze. Sfida tra due squadre chiamate a dare continuità a due percorsi differenti. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.
I viola hanno appena trovato la prima vittoria del campionato contro il Venezia, mentre gli azzurri dopo il successo all'esordio col Genoa, sono incappati in due ko contro Como ed Inter, ma son riusciti a risalire la china nel turno casalingo col Bologna. Prima del calcio d’inizio puoi dare uno sguardo anche agli altri appuntamenti sportivi della giornata: CONSULTA GLI EVENTI LIVE DISPONIBILI SU GOLDBET, SCOPRI LE DIRETTE PRESENTI NEL PALINSESTO DI LOTTOMATICA oppure VERIFICA SU VINCITÙ GLI EVENTI SPORTIVI IN PROGRAMMA.
Dove vedere Fiorentina-Napoli in TV e streaming
Fiorentina-Napoli si gioca domenica 20 settembre alle ore 12:30 allo Stadio Artemio Franchi di Firenze ed è valida per il quinto turno della Serie A 2026/27. La partita sarà trasmessa in diretta TV e in esclusiva su Dazn. I telespettatori potranno seguire la sfida anche in streaming tramite l'app di Dazn, disponibile e scaricabile su PC, tablet e smartphone.
Qui FiorentinaTre sconfitte nelle prime giornate hanno segnato l'inizio della stagione della Fiorentina e costato la panchina a Fabio Grosso. L'arrivo di Paolo Vanoli ha però cambiato subito il quadro, con il successo per 4-2 sul campo del Venezia che ha consegnato ai viola i primi punti del campionato e soprattutto una risposta immediata al cambio di guida tecnica.
Protagonista assoluto della trasferta è stato Franco Mastantuono, autore di una tripletta e pronto a partire nuovamente dall'inizio nel tridente completato da Pellegrino e Nije. Al Franchi la Fiorentina cerca quindi la seconda vittoria consecutiva, con l'obiettivo di dare continuità all'entusiasmo post-successo in laguna.
Qui NapoliIl Napoli, al contrario, arriva al Franchi dopo aver battuto al Maradona il Bologna grazie ad un guizzo di Lobotka che ha fatto tirare il fiato agli uomini di Allegri dopo le sconfitte contro Como e Inter. L'ex tecnico di Juventus e Milan dovrebbe affidarsi ancora al 4-3-3, con Politano e Lang larghi ai lati di Hojlund, mentre in mezzo al campo ci sarà il trio formato da Gilmour, Lobotka e De Bruyne.
I precedentiGli ultimi cinque precedenti sorridono nettamente al Napoli, vincitore in tre confronti su cinque (2 pareggi), l'ultimo lo scorso anno (1-3). La Viola non batte il Napoli dal 29 aprile 2018 (3-0), in quell'occasione la sconfitta dei partenopei spianò la strada alla Juventus, allenata da Massimiliano Allegri, verso la conquista del 34° scudetto.
Fiorentina-Napoli, probabili formazioniFIORENTINA (4-3-3): De Gea; Jiménez, Dragusin, Ranieri, Viery; Ndour, Fagioli, Atta; Mastantuono, Pellegrino, Njie. Allenatore: Paolo Vanoli
NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Marín, Olivera; Gilmour, Lobotka, De Bruyne; Politano, Hojlund, Lang. Allenatore: Massimiliano Allegri
Fiorentina-Napoli: data, orario e canali
- Partita: Fiorentina-Napoli
- Competizione: Serie A 2026/2027
- Giornata: Quinta giornata
- Data: Domenica 20 settembre 2026
- Orario: 12:30
- Stadio: Artemio Franchi di Firenze
- Diretta TV: Dazn
- Diretta streaming ufficiale: Dazn
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