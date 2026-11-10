L'attaccante dell'Udinese non prenderà parte alle sfide contro Francia e Belgio per motivi personali: era tornato in Nazionale dopo tre anni
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Era tornato in Nazionale dopo tre anni, tuttavia Nicolò Zaniolo dovrà nuovamente aspettare ancora del tempo prima di vestire nuovamente la maglia azzurra. L'attaccante dell'Udinese, infatti, ha nelle ultime ore lasciato Coverciano per motivi personali, motivo per cui non ci sarà per le decisive sfide dell'Italia contro Francia e Belgio. Da capire ora se Mancini chiamerà un altro giocatore o deciderà di andare avanti con i giocatori a disposizione.
Zaniolo lascia il ritiro dell'Italia: cosa è successo e chi chiama ManciniPrima l'infortunio e adesso... qualche motivo personale. Non è un inizio di stagione facile per Nicolò Zaniolo, sia con l'Udinese che con l'Italia. Il numero 10 dei bianconeri era tornato in Nazionale dopo un'assenza di tre anni ma a quanto pare dovrà ancora aspettare per tornare in campo con quella maglia azzurra che ormai non indossa dal 23 marzo del 2024, ovvero dall'amichevole contro l'Ecuador in vista di Euro 2024. Torneo poi al quale non ha preso parte.
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Il tecnico marchigiano, come ricordiamo, aveva già chiamato Federico Gatti in extremis. L'Italia scenderà in campo contro la Francia giovedì al Meazza nella sfida che, in caso di successo, porterebbe gli azzurri al comando della classifica e, qualora il Belgio uscisse battuto dalla sfida contro la Turchia, la squadra del Mancio sarebbe anche certa della qualificazione al turno successivo.
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