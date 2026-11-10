Era tornato in Nazionale dopo tre anni, tuttavia Nicolò Zaniolo dovrà nuovamente aspettare ancora del tempo prima di vestire nuovamente la maglia azzurra. L'attaccante dell'Udinese, infatti, ha nelle ultime ore lasciato Coverciano per motivi personali, motivo per cui non ci sarà per le decisive sfide dell'Italia contro Francia e Belgio. Da capire ora se Mancini chiamerà un altro giocatore o deciderà di andare avanti con i giocatori a disposizione.

Zaniolo lascia il ritiro dell'Italia: cosa è successo e chi chiama Mancini

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Prima l'infortunio e adesso... qualche motivo personale. Non è un inizio di stagione facile per Nicolò Zaniolo , sia conche con. Il numero 10 dei bianconeri era tornato indopo un'assenza di tre anni ma a quanto pare dovrà ancora aspettare per tornare in campo con quella maglia azzurra che ormai non indossa dal 23 marzo del 2024, ovvero dall'amichevole controin vista di Euro 2024. Torneo poi al quale non ha preso parte.Come riportato da Gianluca, il classe '99 ha lasciato questa mattina il ritiro di Coverciano. Al momento non si sa di quale "motivo personale" si tratti ma è chiaro che il nativo di Ferrara non ci sarà per i big match contro Francia e Belgio, decisivi per la qualificazione alla fase finale della. Permesso che, ovviamente, è stato accordato da Robertoche, a sua volta, dovrà adesso prendere una decisione: o cercare un sostituto o affrontare Blues e Diavoli Rossi con la rosa rimasta a disposizione.

PARMA, ITALIA - 28 OTTOBRE: Nicolo Zaniolo dell'Udinese Calcio ia durante la Serie A match tra Parma Calcio e Udinese Calcio allo Stadio Ennio Tardini il 28 ottobre 2026 a Parma, Italia. (Foto di Emmanuele Ciancaglini/Getty Images)

Il tecnico marchigiano, come ricordiamo, aveva già chiamato Federico Gatti in extremis. L'Italia scenderà in campo contro la Francia giovedì al Meazza nella sfida che, in caso di successo, porterebbe gli azzurri al comando della classifica e, qualora il Belgio uscisse battuto dalla sfida contro la Turchia, la squadra del Mancio sarebbe anche certa della qualificazione al turno successivo.