La contestazione dei tifosi del Danubio degenera nel caos durante la sfida con il Montevideo City Torque

Antonino Paradino
Uruguay, Gimenez costretto ad inalare ossigeno durante il match contro la Bolivia (Fonte Video Account X Selección Uruguaya)

Uruguay, Gimenez costretto ad inalare ossigeno in campo contro la Bolivia

Scene di assoluta follia in Uruguay. Durante il match valevole per la Copa AUF Uruguay tra Montevideo City Torque e Danubio, i tifosi ospiti hanno deciso di invadere il terreno di gioco verso la fine della partita per contestare e, soprattutto, aggredire i propri calciatori.

La ricostruzione

Come riporta TyC Sports, pochi attimi dopo il gol del 2-0 del Montevideo City Torque, firmato da Nahuel Da Silva (doppietta personale), nel bel mezzo della gara valevole per la seconda giornata di Copa AUF Uruguay, un ultras del Danubio ha deciso di scavalcare la barricata che separa gli spalti dal campo e invadere il terreno di gioco per dare "una bella lezione" ai propri calciatori.
Uruguay, Danubio

Uruguay, Danubio
BUENOS AIRES, ARGENTINA - 16 NOVEMBRE: I tifosi dell'Uruguay festeggiano dopo la vittoria nella partita di qualificazione ai Mondiali FIFA 2026 tra Argentina e Uruguay allo Stadio Alberto J. Armando il 16 novembre 2023 a Buenos Aires, Argentina. (Foto di Marcos Brindicci/Getty Images)

Arrivato in prossimità del centrocampo, il tifoso ha prima spinto Sebastian Rodriguez per poi ingaggiare una tremenda colluttazione con il portiere Kevin Martinez. A quel punto, il gruppo di ultras identificati come "Universidad del fútbol uruguayo" ha deciso di seguire l'azione del sostenitore invadendo il campo dello Stadio Charrua di Montevideo con l'obiettivo di aggredire i calciatori del Danubio.

Rissa tra il portiere Kevin Martinez e un tifoso

Come anticipato, tra i protagonisti dell'episodio vi è il portiere del Danubio, Kevin Martinez. Tra spintoni e pugni, l'estremo difensore ha infatti ingaggiato un violento scontro fisico con l'invasore di campo, in difesa del proprio compagno di squadra, prima di essere allontanato dalla polizia locale e dal resto dei giocatori.

Seppur non si registrino feriti, la vicenda avrà ovviamente delle ripercussioni. Le immagini della rissa hanno suscitato forte attenzione anche sui social, dove il comportamento dei sostenitori protagonisti dell'invasione di campo è stato ripreso dai principali media sudamericani e, soprattutto, duramente criticato dai tanti appassionati.

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