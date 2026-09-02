Scene di assoluta follia in Uruguay. Durante il match valevole per la Copa AUF Uruguay tra Montevideo City Torque e Danubio, i tifosi ospiti hanno deciso di invadere il terreno di gioco verso la fine della partita per contestare e, soprattutto, aggredire i propri calciatori.

La ricostruzione

Come riporta TyC Sports, pochi attimi dopo il gol del 2-0 delfirmato da Nahuel Da Silva (doppietta personale), nel bel mezzo della gara valevole per la seconda giornata di Copa AUF Uruguay , un ultras del Danubio ha deciso di scavalcare la barricata che separa gli spalti dal campo e invadere il terreno di gioco per dare "una bella lezione" ai propri calciatori.

BUENOS AIRES, ARGENTINA - 16 NOVEMBRE: I tifosi dell'Uruguay festeggiano dopo la vittoria nella partita di qualificazione ai Mondiali FIFA 2026 tra Argentina e Uruguay allo Stadio Alberto J. Armando il 16 novembre 2023 a Buenos Aires, Argentina. (Foto di Marcos Brindicci/Getty Images)

Arrivato in prossimità del centrocampo, il tifoso ha prima spinto Sebastian Rodriguez per poi ingaggiare una tremenda colluttazione con il portiere Kevin Martinez. A quel punto, il gruppo di ultras identificati come "Universidad del fútbol uruguayo" ha deciso di seguire l'azione del sostenitore invadendo il campo dello Stadio Charrua di Montevideo con l'obiettivo di aggredire i calciatori del Danubio.

Rissa tra il portiere Kevin Martinez e un tifoso

Come anticipato, tra i protagonisti dell'episodio vi è il portiere del Danubio, Kevin Martinez. Tra spintoni e pugni, l'estremo difensore ha infatti ingaggiato un violento scontro fisico con l'invasore di campo, in difesa del proprio compagno di squadra, prima di essere allontanato dalla polizia locale e dal resto dei giocatori.

INCIDENTES EN URUGUAY 🚨🇺🇾



Sobre el final del partido ante Montevideo City Torque por la copa local, algunos hinchas de Danubio ingresaron al campo para agredir a sus futbolistas



El arquero Kevin Martínez intercambió golpes con un simpatizante hasta que fue separado por sus… pic.twitter.com/yys5bBbXua — Diario Olé (@DiarioOle) September 2, 2026

Seppur non si registrino feriti, la vicenda avrà ovviamente delle ripercussioni. Le immagini della rissa hanno suscitato forte attenzione anche sui social, dove il comportamento dei sostenitori protagonisti dell'invasione di campo è stato ripreso dai principali media sudamericani e, soprattutto, duramente criticato dai tanti appassionati.