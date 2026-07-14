Una brutta notizia ha come protagonista una vecchia conoscenza del calcio italiano che risponde al nome di Dario Simic. Il 50enne nato a Zagabria, infatti, nel corso della giornata odierna è stato arrestato in patria insieme a un'altra persona. Secondo quanto riportano i media locali, l'ex difensore della Nazionale Croata è accusato di corruzione e per questo motivo ha avuto luogo il suo arresto.

È stato arrestato l'ex difensore croato Dario Simic

Nelle ultime ore, il quotidiano croato Jutarnji List ha riportato la notizia che ha come protagonista l'ex calciatore che, tra iled il, ha giocato in Italia vestendo prima la maglia dell'ed in seguito quella del Milan . Stamattina, infatti, l', vale a dire l'presente in Croazia, ha arrestato Simic. Oltre all'ex calciatore che ha chiuso la sua carriera agonistica nel, è stata arrestata anche una donna. Si tratta di, che in precedenza ricopriva il ruolo di responsabile dell'per ildelladi

Mosca, Russia - 3 agosto 2008: Shaun Wright-Phillips (sinistra) del Chelsea compete per il pallone con Dario Simic del Milan durante la Russian Railways Cup al Lokomotiv Stadium. (Foto di Dima Korotayev/Epsilon/Getty Images)

In Croazia, infatti, è in corso un'indagine che ha visto coinvolte diverse persona e la donna citata poco sopra era già tra i sospettati perché accusata di abuso d'ufficio e falso in atto pubblico. Simic, che con la maglia del Milan ha vinto due Champions League (2003 e 2007) è stato arrestato per corruzione. L'ex difensore nato nel 1975, infatti, avrebbe ricevuto dalla Livljanic delle licenze illegali.

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Lo scopo di Simic era quello di aprire ed avere permessi di lavoro di un campeggio, del quale è proprietario, nella zona di Stretto. Il quotidiano croato citato in precedenza, inoltre, ha riportato che la donna aveva contatti coi suoi clienti tramite. In aggiunta, tra le prove che sono state raccolte figurano ancheedin un bar che si trova a Zagabria, capitale della Croazia.