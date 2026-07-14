L'ex calciatore della Nazionale Croata, che nella sua carriera ha indossato le maglie di Milan ed Inter, è il protagonista di questa vicenda
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Una brutta notizia ha come protagonista una vecchia conoscenza del calcio italiano che risponde al nome di Dario Simic. Il 50enne nato a Zagabria, infatti, nel corso della giornata odierna è stato arrestato in patria insieme a un'altra persona. Secondo quanto riportano i media locali, l'ex difensore della Nazionale Croata è accusato di corruzione e per questo motivo ha avuto luogo il suo arresto.
È stato arrestato l'ex difensore croato Dario SimicNelle ultime ore, il quotidiano croato Jutarnji List ha riportato la notizia che ha come protagonista l'ex calciatore che, tra il 1999 ed il 2008, ha giocato in Italia vestendo prima la maglia dell'Inter ed in seguito quella del Milan. Stamattina, infatti, l'USKOK, vale a dire l'ufficio anti-corruzione presente in Croazia, ha arrestato Simic. Oltre all'ex calciatore che ha chiuso la sua carriera agonistica nel 2010, è stata arrestata anche una donna. Si tratta di Neda Livljanic, che in precedenza ricopriva il ruolo di responsabile dell'Ufficio per il Turismo della Contea di Sebenico e Tenin.
In Croazia, infatti, è in corso un'indagine che ha visto coinvolte diverse persona e la donna citata poco sopra era già tra i sospettati perché accusata di abuso d'ufficio e falso in atto pubblico. Simic, che con la maglia del Milan ha vinto due Champions League (2003 e 2007) è stato arrestato per corruzione. L'ex difensore nato nel 1975, infatti, avrebbe ricevuto dalla Livljanic delle licenze illegali.
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