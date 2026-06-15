Una sentenza pesantissima si abbatte sul calcio spagnolo. Il Tribunale di Valencia ha condannato Rafa Mir a 8 anni e mezzo di reclusione per violenza sessuale, una vicenda che dall'estate del 2024 ha segnato in modo indelebile la carriera e la vita del giocatore spagnolo dell'Elche.

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I fatti della notte a Bétera

La sentenza del Tribunale di Valencia

La sera del 2 settembre 2024, due donne di circa 25 anni si trovavano nell'abitazione dia Betéra, nella provincia di, assieme ad un'altra persona di sesso maschile. Le due donne, che in seguito hanno dovuto ricorrere alle cure presso un ospedale, hanno sporto denuncia contro Mir e l'altro uomo presente, entrambi poi posti in stato di fermo dallaSecondo quanto riportato dal 'Mundo Deportivo', la Quarta Sezione della Corte Provinciale di Valencia ha condannatoa otto anni e sei mesi di, riconoscendolo colpevole diaggravata e lesioni personali: sette anni per la violenza e diciotto mesi per le lesioni. Oltre alla pensa detentiva, il giocatore dovrà mantenere una distanza minima di 500 metri dalla vittima per dieci anni e versarle un risarcimento complessivo di, di cui 14 mila per danni fisici e 50 mila per danni morali. Nello stesso procedimento è stato giudicato colpevole anche il secondo imputato,, calciatore e amico di Rafa Mir, condannato a due anni di reclusione per aggressione sessuale, più ulteriori sei mesi per i reati contro l'integrità morale e lesioni lievi ai danni di una seconda donna, con l'obbligo di risarcirla per

BARCELLONA, SPAGNA - 25 OTTOBRE 2025: Rafa Mir di Elche CF guarda prima della partita di LaLiga EA Sports tra RCD Espanyol de Barcelona e Elche CF allo stadio RCDE il 25 ottobre 2025 a Barcellona, Spagna. (Foto di Pedro Salado/Getty Images)

Una sentenza però non definitiva

La sentenza è già stata notificata alle parti ma non è ancora: la difesa dei due calciatori potrà infatti presentare ricorso nei successivi gradi di giudizio. Laaveva inizialmente chiesto dieci anni e mezzo per Mir, una richiesta che il Tribunale non ha accolto integralmente.

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