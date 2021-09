Derby, feriti e arresti: cosa rischiano adesso Lens e Lille?

Sei feriti lievi e due arresti dopo gli scontri e l'invasione di campo all'intervallo di Lens-Lille

Quattro settimane dopo il devastante Nizza-Olympique Marsiglia, le nuove immagini di ultras che debordano sul campo di gioco, altri che si urlano addosso e si lanciano sedie in faccia non offrono un'immagine molto buona del calcio francese e potrebbero persino costare care al club di casa e non solo... La commissione disciplinare della LFP affronterà da mercoledì alle 18 gli incidenti avvenuti durante il derby tra Lens e Lille. Nel corso di questo incontro è "probabile" che il caso venga posto sotto inchiesta. Come è successo dopo la partita tra Nizza e Marsiglia. Ancora una volta la linea sarà che le sorti di una partita dipendano dai giocatori e dallo sport piuttosto che da un procedimento disciplinare.

Il Lens giocherà di nuovo in casa mercoledì contro lo Strasburgo e una sanzione provvisoria potrebbe essere decretata anche prima di questa partita. Anche il Lille potrebbe essere sanzionato con il divieto di spostamento dei propri sostenitori dopo i vari lanci di sedili, uno dei quali ha mandato in ospedale un tifoso del Lens. Arnaud Pouille, general manager del club dei Lensois, si è preoccupato di escludere qualsiasi accostamento con Nizza-Marsiglia: "Non parlerò di Nice-OM, non sono affatto le stesse circostanze. Sono solo due eventi ravvicinati fra loro. Ma a Lens non ci sono stati giocatori coinvolti nel gioco, gli eventi principali si sono svolti all'intervallo".