La Dynamo Dresda è sotto shock. Il club che milita nella seconda divisione tedesca ha dovuto fare i conti nella giornata di oggi con una notizia spiacevole. Un proprio membro ha accusato un malore, costringendo gli organi della sicurezza ad intervenire prontamente. Si tratta di una donna sulla sessantina, di cui non viene riferito il nome. Il tutto si è verificato poco prima che prendesse corpo l'assemblea generale del club, rinviata di conseguenza a data da destinarsi. Le condizioni della donna sarebbero gravi e il presidente della riunione ha preferito, per questo, posticipare ogni evento in segno di rispetto verso di lei e quanti le vogliono bene.

Dynamo Dresda in ansia, membro del club in ospedale

Mancava circa mezz'ora all'inizio della riunione quando la donna di cui sopra ha destato preoccupazione. Il personale di sicurezza della compagnia "Ihre Wache" si è interessato ben presto alla condizioni della signora, cominciando la. Subito dopo, è intervenuto un medico d'emergenza che ne ha preso il posto, continuando a prestare assistenza alla sessantenne. Suo malgrado, le condizioni sono gravi, dati i parametri vitali piuttosto deboli.

DRESDA, GERMANIA - 28 OTTOBRE: I giocatori del Dynamo Dresda festeggiano con i tifosi dopo la vittoria della squadra nella partita di Coppa di Germania 2026/27 tra SG Dynamo Dresda e FC Schalke 04 allo stadio Rudolf-Harbig il 28 ottobre 2026 a Dresda, Germania. (Foto di Thomas Eisenhuth/Getty Images)

La sala si è sgomberata ben presto e chi rappresenta il club ha provato a schermare la fuga di informazioni coprendo la donna mentre veniva rianimata. In seguito, è stata trasportata in ospedale e i circa 800 pronti a partecipare all'assemblea hanno ripopolato l'aula. Alle 10.15, tuttavia, è stato il presidente della Dynamo Dresda a diramare l'annuncio: la riunione è rinviata.

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"C'è stata una rianimazione di oltre mezz'ora, ma" - ha riferito Ronny Rehn, numero uno del club - "Date le circostanze, è stato il presidente dell'assemblea a chiederne il rinvio. Annunceremo in seguito la nuova data". Poco dopo, anche il club ha rilasciato formalmente l'avviso di slittamento, mostrando vicinanza alla donna. "L'assemblea generale del SG Dynamo Dresden è stata annullata poco prima dell'inizio a causa di una grave emergenza medica. Il membro è stato assistito nel corridoio e poi portato in ospedale.