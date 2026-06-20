Il nonno dell'attaccante spagnolo Ferran Torres, è stato intervistato ai microfoni di Televisión Española dove si è espresso senza peli sulla lingua.
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La Spagna ha iniziato il suo cammino al Mondiale con un incredibile e inaspettato pareggio a reti bianche contro Capo Verde, generando perplessità tra i sostenitori della nazionale spagnola che dopo la vittoria dell'Europeo nel 2024 si aspettano di alzare anche la Coppa del Mondo come accadde anche tra il 2008 e il 2010. Tra i più attesi in questa spedizione c'è sicuramente Ferran Torres, che al suo esordio da titolare ha sbagliato clamorosamente un gol a porta vuota da pochi metri condannando la Spagna al pareggio.
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Le simpatiche dichiarazioni del nonno di Ferran TorresIl nonno del calciatore spagnolo Ferran Torres è diventato il protagonista assoluto di un momento televisivo esilarante e virale durante un'intervista per la Televisión Española, in concomitanza con gli impegni del nipote ai Mondiali in Nord America. Intervistato in diretta, l'anziano ha espresso con totale franchezza e genuinità il suo parere sul club in cui milita attualmente il nipote: "Non mi piace il Barcellona, preferisco che stia al Levante. Più chiaro di così si muore".
Ha poi parlato senza filtri della partita con Capo Verde e della prossima contro l'Arabia Saudita, criticando duramente il gioco degli avversari: "L'Arabia farà lo stesso, si metterà dietro e faranno la stessa e identica cosa; una figura ridicola".
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