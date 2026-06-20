La Spagna ha iniziato il suo cammino al Mondiale con un incredibile e inaspettato pareggio a reti bianche contro Capo Verde, generando perplessità tra i sostenitori della nazionale spagnola che dopo la vittoria dell'Europeo nel 2024 si aspettano di alzare anche la Coppa del Mondo come accadde anche tra il 2008 e il 2010. Tra i più attesi in questa spedizione c'è sicuramente Ferran Torres, che al suo esordio da titolare ha sbagliato clamorosamente un gol a porta vuota da pochi metri condannando la Spagna al pareggio.

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Le simpatiche dichiarazioni del nonno di Ferran Torres

Il nonno del calciatore spagnolo Ferran Torres è diventato il protagonista assoluto di un momento televisivo esilarante e virale durante un'intervista per la, in concomitanza con gli impegni del nipote aiin. Intervistato in diretta, l'anziano ha espresso con totale franchezza e genuinità il suo parere sul club in cui milita attualmente il nipote: ". Più chiaro di così si muore".

BARCELLONA, SPAGNA - 01 OTTOBRE: Ferran Torres dell'FC Barcellona festeggia il primo gol della sua squadra durante la partita della seconda giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2025/26 tra FC Barcellona e Paris Saint-Germain all'Estadi Olímpic Lluís Companys il 01 ottobre 2025 a Barcellona, Spagna. (Foto di David Ramos/Getty Images)

Ha poi parlato senza filtri della partita con Capo Verde e della prossima contro l'Arabia Saudita, criticando duramente il gioco degli avversari: "L'Arabia farà lo stesso, si metterà dietro e faranno la stessa e identica cosa; una figura ridicola".

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Alla domanda del giornalista sull'emozione di vederlo al Mondiale, il simpatico nonno ha risposto: "No, io no. Mia moglie però si". Ha infine pronosticato il risultato della prossima decisiva partita della Spagna, dimostrando fiducia in suo nipote: "La Spagna vincerà 1-0 e segnerà Ferran Torres". Nonostante l'antipatia per il Barcellona da parte di suo nonno, Ferran Torres ha vestito la maglia blaugrana persegnando, oltre aiforniti dal 2022 ad oggi, quando arrivò dalper circa 55 milioni di euro.

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