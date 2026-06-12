Il numero uno della FIFA ironizza sull'ennesima esclusione dell'Italia dalla Coppa del Mondo. Il web si scatena
Messico, Roberto Baggio osannato dai tifosi sudamericani: "Sei l'ultimo dieci"
Mentre il Mondiale è già entrato nel vivo con le prime due gare disputate, l'Italia lo guarda ancora una volta da casa. A ricordarlo agli Azzurri con una battuta abbastanza provocatoria, ci ha pensato nientemeno che Gianni Infantino, presidente della FIFA. Le sue parole hanno riacceso un dibattito e riaprendo una ferita che brucia ancora.
CLICCA QUI PER SEGUIRE IL CALCIO IN DIRETTA STREAMING
La battuta di InfantinoIntervenuto ai microfoni di 'CazéTV', il numero uno della FIFA ha parlato della possibilità di allargare il numero dei partecipanti al prossimo Mondiale, con una sfumatura però molto ironica nei confronti dell'Italia: "È chiaro che si tratta di un evento molto grande e abbiamo già discusso dell'ipotesi di coinvolgere ancora più nazionali da tutto il mondo. La proposta è stata presentata al Consiglio, ma nel frattempo godiamoci questo primo Mondiale con 48 squadre. Forse con 64 nazionali l'Italia riuscirebbe a qualificarsi, potremmo anche portarle a 208 e vedere se ce la farebbe...". Una stoccata difficile da ignorare, soprattutto per un Paese calcisticamente orgoglioso come l'Italia.
La reazione del webLa battuta di Infantino ha subito infiammato i social italiani. In pochi minuti l'hashtag legato alla dichiarazione è diventato virale con commenti che oscillavano tra l'autoironia amara, la difesa del calcio italiano e commenti un pò più spinti del consentito. In tanti hanno condiviso il virgolettato accompagnandolo con meme sulla crisi della FIGC e sul fallimento generazionale del calcio italiano, trasformando la frecciata del presidente FIFA in un ulteriore simbolo di un declino che sembra non avere ancora fine.
Tre Mondiali di fila a casaIl torneo appena avviato, che si disputerà tra Canada, Messico e Stati Uniti, non vedrà gli Azzurri in campo per la terza edizione consecutiva. I quattro volte Campioni del Mondo, sono infatti assenti dal 2014, saltando tutte le precedenti edizioni del 2018, 2022 e 2026. Tre eliminazioni consecutive che rappresentano un record negativo senza precedenti nella storia della Nazionale: nessuna delle precedenti rose dell'Italia aveva mai attraversato un periodo cosi lungo dalla Coppa del Mondo. Questa volta l'allora CT, Rino Gattuso, ci è andato davvero ad un passo, vincendo 2-0 contro l'Irlanda del Nord ma crollando ai rigori contro la Bosnia.
CLICCA QUI PER SEGUIRE IL CALCIO IN DIRETTA STREAMING SU BET 365
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Calcio Estero
Mondiale, Germania cuore d'oro: i giocatori pagheranno i viaggi ai tifosi
Calcio Estero
Mondiali 2026: si parla di "sold out" ma gli spalti dicono altro
Calcio Estero
Cucurella pazzo per de la Fuente: “Se vinciamo il Mondiale mi tatuo la sua faccia”
Calcio Estero
Argentina, Marcos Senesi convocato al fotofinish da Ibiza: "Sto realizzando un sogno"
Calciomercato
Ufficiale, Giovanni Carnevali è il nuovo amministratore delegato della Juventus
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti