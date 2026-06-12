Mentre il Mondiale è già entrato nel vivo con le prime due gare disputate, l'Italia lo guarda ancora una volta da casa. A ricordarlo agli Azzurri con una battuta abbastanza provocatoria, ci ha pensato nientemeno che Gianni Infantino, presidente della FIFA. Le sue parole hanno riacceso un dibattito e riaprendo una ferita che brucia ancora.

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La battuta di Infantino

Intervenuto ai microfoni di 'CazéTV', il numero uno dellaha parlato della possibilità di allargare il numero dei partecipanti al prossimo Mondiale, con una sfumatura però molto ironica nei confronti dell'Italia: "È chiaro che si tratta di un evento molto grande e abbiamo già discusso dell'ipotesi di coinvolgere ancora più nazionali da tutto il mondo. La proposta è stata presentata al Consiglio, ma nel frattempo godiamoci questo primo Mondiale con 48 squadre. Forse con 64 nazionali l'Italia riuscirebbe a qualificarsi, potremmo anche portarle a 208 e vedere se ce la farebbe...". Una stoccata difficile da ignorare, soprattutto per un Paese calcisticamente orgoglioso come

LIPSIA, GERMANIA - 24 GENNAIO 2026: Il presidente della FIFA Gianni Infantino tiene il suo discorso durante un gala per celebrare il 125° anniversario della Federazione calcistica tedesca alla 'Kongresshalle'. (Foto di Maja Hitij/Getty Images)

La reazione del web

Tre Mondiali di fila a casa

La battuta diha subito infiammato i social italiani. In pochi minuti l'hashtag legato alla dichiarazione è diventato virale con commenti che oscillavano tra l'autoironia amara, la difesa del calcio italiano e commenti un pò più spinti del consentito. In tanti hanno condiviso il virgolettato accompagnandolo con meme sulla crisi dellae sul fallimento generazionale del calcio italiano, trasformando la frecciata del presidentein un ulteriore simbolo di un declino che sembra non avere ancora fine.Il torneo appena avviato, che si disputerà tra Canada, Messico e Stati Uniti, non vedrà gliin campo per la terza edizione consecutiva. I quattro volte Campioni del Mondo, sono infatti assenti dal, saltando tutte le precedenti edizioni del 2018, 2022 e 2026. Tre eliminazioni consecutive che rappresentano un record negativo senza precedenti nella storia della Nazionale: nessuna delle precedenti rose dell'Italia aveva mai attraversato un periodo cosi lungo dalla Coppa del Mondo. Questa volta l'allora CT,, ci è andato davvero ad un passo, vincendo 2-0 contro l'ma crollando ai rigori contro la

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