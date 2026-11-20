Inghilterra, è qui la festa: semifinale e lo stadio canta Wonderwall

La vittoria sul campo del Metropolitano contro i campioni del mondo non mette, purtroppo, al riparo l'Inghilterra dalle conseguenze del comportamento dei propri tifosi. La UEFA ha infatti deciso di sanzionare la Federcalcio inglese (FA), con una multa di 15.000 mila euro e un divieto di vendita dei biglietti ai tifosi in trasferta per una partita ufficiale dei Three Lions, misura che per il momento resterà sospesa per due anni. La decisione arriva dopo i cori offensivi intonati da alcuni sostenitori inglesi durante il successo per 2-3 contro la Spagna a Madrid, nell'ultima gara della fase a gironi della Nations League.

Cori contro gli irlandesi e il Papa

Al centro del provvedimento che laha deciso di infliggere allaci sono espressioni contro la religione cattolica e la comunità irlandese, tra cui un coro offensivo rivolto proprio contro ile l', l'organizzazione paramilitare repubblicana irlandese nata per promuovere l'indipendenza dell'Irlanda dal dominio britannico. Un comportamento che l'organo che gestisce il calcio europeo ha deciso di condannare e definire, applicando le proprie norme disciplinari.

La decisione della UEFA, dunque, prevede una sanzione di 12.500 sterline (l'equivalente di 15.000 euro) e una restrizione completa alla vendita dei biglietti per una partita ufficiale in trasferta della nazionale inglese. Quest'ultima misura, però, resta sospesa per un periodo di prova di due anni, ciò significa che se si dovesse verificare un episodio analogo nei prossimi due anni, la UEFA potrebbe riattivare il divieto e impedire alla FA di vendere i biglietti ai propri sostenitori almeno per un'altra gara in trasferta.

'F*** the Pope and the IRA' chant lands England in hot water as fans are given suspended one-game stadium ban and FA fined https://t.co/5qMyla377O — Daily Mail Sport (@MailSport) November 19, 2026

Il comunicato della UEFA

Attraverso un comunicato stampa, la UEFA ha rivelato di aver applicato le proprie norme disciplinari dopo i fatti del Metropolitano, scrivendo: "Non tollereremo questi cori inaccettabili e profondamente offensivi e collaboreremo con la polizia, presente a tutte le partite casalinghe e in trasferta dell'Inghilterra, per identificare i responsabili e adottare i provvedimenti necessari".

LEICESTER, INGHILTERRA - 13 OTTOBRE: I tifosi dell'Inghilterra mostrano il loro sostegno durante la gara di ritorno del primo turno dei play-off di qualificazione per la Coppa del Mondo femminile FIFA 2027 tra Inghilterra e Grecia, disputata al King Power Stadium il 13 ottobre 2026 a Leicester, in Inghilterra. (Foto di George Wood/Getty Images)

Infine, l'organo che gestisce il calcio europeo ha chiuso la nota, comunicando: "È stato deciso di multare la Federazione calcistica inglese (English Football Association) di 15.000 euro e di imporre alla stessa il divieto assoluto di vendere biglietti ai propri tifosi per una partita in trasferta di una competizione a squadre, a causa del comportamento razzista e/o discriminatorio dei suoi sostenitori. Il suddetto divieto totale di vendita dei biglietti ai tifosi per una partita in trasferta è sospeso per un periodo di prova di due anni, a decorrere dalla data della presente decisione".