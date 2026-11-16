Tra coloro che hanno ricoperto il ruolo di presidente della RFEF, vale a dire la Federazione Calcistica Spagnola, figura anche Luis Rubiales. Il classe 1977, infatti, è stato il numero uno della massima istituzione calcistica della propria nazione dal 2018 fino al 2023. Il suo mandato, però, ha subito una brusca interruzione a causa di un episodio non consensuale durante il Mondiale Femminile di tre anni fa. Il suo gesto ha portato la FIFA a squalificarlo per ben tre anni. Adesso, questa sanzione sta per essere scontata e, di conseguenza, l'ex presidente della RFEF potrebbe tornare nel mondo del calcio. Tuttavia, le sue vicende non finiscono qui dato che è ancora indagato per il caso che riguarda la Supercoppa Spagnola.

La squalifica di Rubiales è (quasi) finita, ma è ancora indagato per il caso Supercoppa

Nell'estate di tre anni fa, laha vinto il Mondiale disputato indopo aver battutol'in finale. Durante la cerimonia di premiazione della Roja, però, ha avuto luogo un episodio scandaloso. L'allora presidente della Federcalcio Spagnola Rubiales ha, senza consenso, l'attaccante. Se l'allora numero uno della RFEF considerava quel gesto come "amichevole", la calciatrice non la pensava allo stesso modo dato che ha deciso diquanto accaduto. Ciò ha portato prima alladel suo incarico fino ad arrivare alle dimissioni ed infine alla squalifica per tre anni.

Madrid, Spagna - 13 febbraio 2025: L'ex presidente della Federazione Calcistica Spagnola (RFEF) Luis Rubiales arriva all'Audiencia Nacional San Fernando de Henares. (Foto di Florencia Tan Jun/Getty Images)

Nelle ultime ore, il noto quotidiano spagnolo Marca ha riportato che la squalifica dell'ex presidente della Federcalcio Nazionale sta per terminare. Di conseguenza, il classe 1977 potrà candidarsi nuovamente a delle cariche all'interno della federazione. Per il momento, Rubiales non ha ancora annunciato quali saranno i propri piani per il futuro. Nonostante ciò, l'ex numero numero uno della RFEF è ancora indagato per un altro caso. Si tratta di quello riguardante la Supercoppa di Spagna dato che il Tribunale di Majadahonda sta esaminando il contratto che ha permesso al torneo di esser disputato in Arabia Saudita ed anche altre operazioni che Rubiales ha effettuato durante il suo mandato.