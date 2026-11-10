Per gli attaccanti di Milan e Como si tratta della prima convocazione in Nazionale, arrivata in un momento decisivo della competizione
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Come spesso si dice, "la prima volta non si scorda mai". Soprattutto poi se quella prima volta arriva con due big europee come Francia e Belgio e con in palio un posto nella fase finale della competizione. Proprio quello che in questo momento stanno vivendo Alphadjo Cissé e Mattia Liberali. Gli attaccanti, rispettivamente, di Milan e Como sono pronti a fare il loro debutto nella Nazionale Maggiore in due sfide molte delicate, un qualcosa che ai due giovani non spaventa. Al contrario.
Italia, Cissé e Liberali pronti al debutto: "Portiamo energia e spensieratezza"Dal Catanzaro alla Nazionale, passando per l’Under 21. Solo cinque mesi fa Alphadjo Cisse e Mattia Liberali erano compagni di squadra al Catanzaro, in Serie B. Ieri per la prima volta hanno varcato il cancello di Coverciano per una nuova avventura da vivere insieme. A ricongiungerli è la maglia azzurra, già indossata da entrambi nelle giovanili e, appunto, con l’Under 21 di Silvio Baldini. Una scalata frutto non solo del talento, ma anche della stagione vissuta in Calabria prima di arrivare ai piani alti della Serie A con Milan e Como.
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Potevano essere compagni anche nel Milan, invece alla fine Mattia Liberali ha scelto di vestire i colori del Como. Ad oggi i suoi numeri con i Lariani parlano di 7 presenze e 2 reti, di cui l'ultima in Champions League contro il Lens. Rispetto a Cissé, il brianzolo non si è ancora guadagnato una maglia da titolare ma passo dopo passo sta avendo sempre più spazio nelle gerarchie di Fabregas. Sforzi che sono stati ricompensati con la chiamata in azzurro: "Vogliamo portare spensieratezza ed energia alla squadra. Bisogna sempre entrare in campo e divertirsi. Ho vissuto la settimana più bella della mia vita. Fabregas? Mi sta aiutando molto".
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