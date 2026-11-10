Come spesso si dice, "la prima volta non si scorda mai". Soprattutto poi se quella prima volta arriva con due big europee come Francia e Belgio e con in palio un posto nella fase finale della competizione. Proprio quello che in questo momento stanno vivendo Alphadjo Cissé e Mattia Liberali. Gli attaccanti, rispettivamente, di Milan e Como sono pronti a fare il loro debutto nella Nazionale Maggiore in due sfide molte delicate, un qualcosa che ai due giovani non spaventa. Al contrario.

Italia, Cissé e Liberali pronti al debutto: "Portiamo energia e spensieratezza"

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Dalalla Nazionale , passando per l’. Solo cinque mesi fa Alphadjoe Mattiaerano compagni di squadra al, in Serie B. Ieri per la prima volta hanno varcato il cancello di Coverciano per una nuova avventura da vivere insieme. A ricongiungerli è la maglia azzurra, già indossata da entrambi nelle giovanili e, appunto, con l’Under 21 di Silvio. Una scalata frutto non solo del talento, ma anche della stagione vissuta in Calabria prima di arrivare ai piani alti dellaconAlphadjoè stata la vera rivelazione del Milan di. Solo ad agosto di parlava persino di un suo possibile approdo alper un nuovo prestito ma guardando ora i suoi numeri (8 reti in 13 partite) quel termine ormai non esiste più nel vocabolo di Gerry Cardinale: "Essere qui è una grande responsabilità, giocare con la Nazionale a San Siro sarebbe un orgoglio, sono molto ambizioso - ha detto il classe 2006 - Il mio idolo fra gli azzurri del passato? Mario Balotelli". Il 20 enne potrà fare il suo debutto in azzurro giovedì proprio nel suo San Siro: "La pressione mi piace e credo di avere le spalle larghe per reggerla. Qui ci sono giocatori importanti, c'è chi ha vinto l'Europeo e bisogna avere rispetto. La Francia? Non ha bisogno di presentazioni".

MILANO, ITALIA - 28 OTTOBRE: Alphadjo Cisse del Milan festeggia dopo aver segnato il secondo gol della sua squadra durante la partita di Serie A tra Milan e Bologna allo stadio Giuseppe Meazza, il 28 ottobre 2026 a Milano, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Potevano essere compagni anche nel Milan, invece alla fine Mattia Liberali ha scelto di vestire i colori del Como. Ad oggi i suoi numeri con i Lariani parlano di 7 presenze e 2 reti, di cui l'ultima in Champions League contro il Lens. Rispetto a Cissé, il brianzolo non si è ancora guadagnato una maglia da titolare ma passo dopo passo sta avendo sempre più spazio nelle gerarchie di Fabregas. Sforzi che sono stati ricompensati con la chiamata in azzurro: "Vogliamo portare spensieratezza ed energia alla squadra. Bisogna sempre entrare in campo e divertirsi. Ho vissuto la settimana più bella della mia vita. Fabregas? Mi sta aiutando molto".