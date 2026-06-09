Il direttore di gara somalo Omar Artan è stato respinto dalle autorità statunitensi: un portavoce della FIFA conferma l'esclusione dal Mondiale
Un caso diplomatico a pochi giorni dall'inizio del Mondiale che rischia di lasciare il segno ben oltre il rettangolo di gioco. Il miglior arbitro d'Africa, Omar Artan, non potrà partecipare alla Coppa del Mondo, bloccato da restrizioni politiche sui visti che la FIFA stessa ammette di non poter superare.
CLICCA QUI PER SEGUIRE IL CALCIO IN DIRETTA STREAMING
La conferma della FIFAAd Omar Artan, arbitro della Somalia, è stato negato di entrare negli Stati Uniti nelle scorse ore a causa delle restrizioni imposte sull'emissione dei visti ai cittadini somali. Secondo quanto riportato dal quotidiano 'A Bola', un portavoce della FIFA ha poi confermato che il direttore di gara non potrà prendere parte al Mondiale, assicurando che l'organismo non può fare nulla per risolvere la situazione.
Caricamento post Instagram...
Il nodo dei visti e il passaporto diplomaticoGli Stati Uniti hanno ridotto il rilascio dei visti ai cittadini somali e la Somalia ha provato ad arginarlo consegnando ad Artan un passaporto diplomatico. le autorità statunitensi non hanno però accettato il documento. Per questo motivo, l'arbitro non ha potuto fare ingresso negli Stati Uniti. Sempre secondo quanto ripotato da 'A Bola', il 34enne tornerà in Somalia nella giornata di mercoledì. Partirà da Istanbul, in Turchia, dopo la respinta alla frontiera americana.
Il miglior arbitro d'Africa esclusoMolti addetti ai lavori considerano Artan uno dei migliori arbitri africani e la FIFA lo aveva scelto come rappresentante dell'Africa nella squadra arbitrale del Mondiale. La sua reputazione è cresciuta ulteriormente,ente nel 2025, quando la Confederazione Africana di Calcio lo ha premiato come miglior abirtro del continente durante la cerimonia di Rabat, in Marocco.
CLICCA QUI PER SEGUIRE IL CALCIO IN DIRETTA STREAMING SU BET 365
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Calcio Estero
Sparatoria a Kansas City: 9 feriti a pochi passi dal ritiro dell'Inghilterra
Ultim’ora
Ufficiale, Alessandro Nesta è il nuovo allenatore dell'Avellino: il comunicato
Calcio Estero
Wiegele da record: diventa il giocatore più alto nella storia di un Mondiale
Calcio Estero
Clamoroso ai Mondiali: gli USA negano l'ingresso a Omar Artan, miglior arbitro africano
Calcio Estero
Eriksen dopo il malore: "La scossa del defibrillatore è stata impegnativa, ora sto bene. Diverso dal 2021"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti