Un caso diplomatico a pochi giorni dall'inizio del Mondiale che rischia di lasciare il segno ben oltre il rettangolo di gioco. Il miglior arbitro d'Africa, Omar Artan, non potrà partecipare alla Coppa del Mondo, bloccato da restrizioni politiche sui visti che la FIFA stessa ammette di non poter superare.

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La conferma della FIFA

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Il nodo dei visti e il passaporto diplomatico

Il miglior arbitro d'Africa escluso

Ad, arbitro della, è stato negato di entrare neglinelle scorse ore a causa delle restrizioni imposte sull'emissione dei visti ai cittadini somali. Secondo quanto riportato dal quotidiano 'A Bola', un portavoce della FIFA ha poi confermato che il direttore di gara non potrà prendere parte al, assicurando che l'organismo non può fare nulla per risolvere la situazione.Glihanno ridotto il rilascio dei visti ai cittadini somali e la Somalia ha provato ad arginarlo consegnando adun passaporto diplomatico. le autorità statunitensi non hanno però accettato il documento. Per questo motivo, l'arbitro non ha potuto fare ingresso negli Stati Uniti. Sempre secondo quanto ripotato da 'A Bola', il 34enne tornerà in Somalia nella giornata di mercoledì. Partirà da, in Turchia, dopo la respinta alla frontiera americana.Molti addetti ai lavori consideranouno dei migliori arbitri africani e la FIFA lo aveva scelto come rappresentantenella squadra arbitrale del. La sua reputazione è cresciuta ulteriormente,ente nel 2025, quando lalo ha premiato come miglior abirtro del continente durante la cerimonia di Rabat, in Marocco.

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