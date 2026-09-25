Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. La saggezza musicale di Antonello Venditti si sposa al meglio con le sensazioni di Zachary Athekame, in prestito dal Milan all'Olympique Lione, guadagnandosi la convocazione nella Nazionale svizzera da parte del commissario tecnico Murat Yakin. Un momento per lui molto positivo, con un impatto importante anche in Ligue 1, lasciandosi alle spalle, almeno per il momento, il passato rossonero....che però, non ha dimenticato. Per il club infatti il prestito è secco gli dà una chance in più per trovare spazio e crescere calcisticamente. E' proprio il giocatore che ha parlato alla tv della Svizzera italiana, lanciando un messaggio importante proprio al Milan per il futuro. << CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL >>