Il CT della Selecao ha fatto il punto sulle condizioni di Neymar prima dell'esordio
Il Brasile si allena per l'esordio al Mondiale tra sorrisi, autografi e le foto con i tifosi
Il Brasile si appresta a debuttare al Mondiale senza il suo uomo simbolo. Neymar non sarà infatti a disposizione per la gara contro il Marocco, ma il CT Carlo Ancelotti alimenta la speranza di un suo reintegro imminente.
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Le parole di Ancelotti su NeymarIl tecnico italiano ha svelato in conferenza stampa le condizioni del brasiliano del Santos, non nascondendo la sua importanza nel gruppo: "Neymar sta lavorando moltissimo per recuperare il prima possibile. L'aspettativa è che si rimetta e si integri nel gruppo la prossima settimana", ha dichiarato Ancelotti. Il CT ha poi aggiunto sulla convocazione: "Quando lo abbiamo convocato non lo abbiamo fatto solo per le sue qualità tecniche, che sono indiscutibili, ma anche per la sua esperienza e per l'esempio che può rappresentare per i giovani che abbiamo in questo gruppo".
Neymar ai box: l'infortunio e i tempi di recuperoCarlo Ancelotti ha rivelato di aspettarsi di poter contare sul brasiliano a partire dalla prossima settimana, ma il suo infortunio è stato davvero complesso. Secondo quanto riportato da 'A Bola', il fuoriclasse sta ancora recuperando da una lesione al polpaccio rimediata lo scorso 17 maggio durante una partita del Santos contro il Coritiba. Inizialmente il club brasiliano aveva parlato di un semplice edema, ma dopo la sua presentazione alla selezione brasiliana, il 27 maggio, fu confermata una lesione più grave. La Selecao scelse comunque di mantenerlo in lista, con una previsione di stop tra le due e le tre settimane. La sua assenza dalla gara contro il Marocco di questa notte è dunque confermata.
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Un ritorno tutt'altro che sempliceIl Mondiale era stato presentato come la grande vetrina del ritorno di Neymar con la Nazionale, dopo tanti anni segnati da infortuni gravi e discontinuità. Il calvario era iniziato con la rottura del legamento crociato nel 2023 con l'Al Ahli, che lo aveva tenuto fuori per quasi un anno intero. Rientrato al Santos nell'estate del 2025 aveva ritrovato minutaggio e fiducia, abbastanza da convincere Ancelotti a puntare su di lui in vista del Mondiale. La lesione di maggio ha però gettato nuove ombre su una convocazione già discussa, con una Selecao che contro il Marocco si presenterà dunque con Raphinha, Lucas Paquetá e Vinicius sulla trequarti.
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