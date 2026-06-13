Il Brasile si appresta a debuttare al Mondiale senza il suo uomo simbolo. Neymar non sarà infatti a disposizione per la gara contro il Marocco, ma il CT Carlo Ancelotti alimenta la speranza di un suo reintegro imminente.

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Le parole di Ancelotti su Neymar

Il tecnico italiano ha svelato in conferenza stampa le condizioni del brasiliano del, non nascondendo la sua importanza nel gruppo: "sta lavorando moltissimo per recuperare il prima possibile. L'aspettativa è che si rimetta e si integri nel gruppo la prossima settimana", ha dichiarato Ancelotti. Il CT ha poi aggiunto sulla convocazione: "Quando lo abbiamo convocato non lo abbiamo fatto solo per le sue qualità tecniche, che sono indiscutibili, ma anche per la sua esperienza e per l'esempio che può rappresentare per i giovani che abbiamo in questo gruppo".

TERESOPOLIS, BRASILE - 30 MAGGIO: L'allenatore Carlo Ancelotti durante una conferenza stampa della nazionale di calcio brasiliana presso il complesso di allenamento Granja Comary della squadra il 30 maggio 2026 a Teresopolis, Brasile. (Foto di Buda Mendes/Getty Images)

Neymar ai box: l'infortunio e i tempi di recupero

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Un ritorno tutt'altro che semplice

ha rivelato di aspettarsi di poter contare sul brasiliano a partire dalla prossima settimana, ma il suo infortunio è stato davvero complesso. Secondo quanto riportato da 'A Bola', il fuoriclasse sta ancora recuperando da una lesione al polpaccio rimediata lo scorso 17 maggio durante una partita delcontro il Coritiba. Inizialmente il club brasiliano aveva parlato di un semplice edema, ma dopo la sua presentazione alla selezione brasiliana, il 27 maggio, fu confermata unapiù grave. La Selecao scelse comunque di mantenerlo in lista, con una previsione di stop tra le due e le tre settimane. La sua assenza dalla gara contro ildi questa notte è dunque confermata.Ilera stato presentato come la grande vetrina del ritorno dicon la Nazionale, dopo tanti anni segnati da infortuni gravi e discontinuità. Il calvario era iniziato con la rottura del legamento crociato nel 2023 con l'Al Ahli, che lo aveva tenuto fuori per quasi un anno intero. Rientrato al Santos nell'estate del 2025 aveva ritrovato minutaggio e fiducia, abbastanza da convincere Ancelotti a puntare su di lui in vista del Mondiale. La lesione di maggio ha però gettato nuove ombre su una convocazione già discussa, con una Selecao che contro ilsi presenterà dunque consulla trequarti.

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