Da quasi due anni, Ramadan Sobhi sta attraversando un periodo molto negativo non solo per la sua carriera agonistica, ma anche per la sua vita. Dallo scorso anno, infatti, il classe 1997 non può scendere in campo a causa di una squalifica che lo terrà fermo fino al 2029. Il centrocampista, verso la fine del 2024, ha violato delle norme antidoping e per questo motivo ha ricevuto la pesante sanzione citata poco sopra. Come se non bastasse, la sua situazione potrebbe peggiorare ancor di più.

L'ex Stoke City Sobhi rischia di finire in prigione

Il giocatore egiziano ha iniziato la sua carriera agonistica con la maglia dell', club del quale è un prodotto del settore giovanile. In seguito, il classe 1997 ha avuto modo di giocare anche in Inghilterra, per la precisione in Premier League , vestendo le maglie diprima epoi. Durante l'esperienza con quest'ultimo club, il calciatore ha fatto ritorno all'Al-Ahly per due volte con la formula del. Nell'estate del, dopo gli anni in Inghilterra con le due parentesi in patria, il centrocampista torna nel suo Paese diventando un nuovo giocatore del. Tuttavia, durante l'esperienza la carriera e, più in generale, la vita di Sobhi ha subito un cambio radicale.

Infatti, verso la fine del 2024 il calciatore che ha collezionato 37 presenze con la Nazionale Egiziana ha violato delle norme antidoping. Per questo motivo, come riportato dal quotidiano inglese The Sun, il Tribunale Arbitrale dello Sport ha preso la decisione di squalificarlo fino al 2029. Il giocatore, insieme ai suoi legali, hanno presentato anche ricorso, ma il tentativo non è andato a buon fine visto che i giudici hanno respinto la richiesta del giocatore.

Stoke On Trent, Inghilterra - 7 aprile 2018: Ramadan Sobhi dello Stoke City e Victor Wanyama del Tottenham lottano per il possesso palla durante la partita di Premier League tra Stoke City e Tottenham al Bet365 Stadium. (Foto di Gareth Copley/Getty Images)

Inoltre, delle fonti egiziane hanno riportato che il Pyramids FC ha intenzione di rescindere il contratto del classe 1997. Come se non bastasse, quest'ultimo è stato anche condannato ad un anno di prigione per frode ad un esame. Il Tribunale di Giza ha appreso che il centrocampista ha pagato un'altra persona con lo scopo di fargli fare un esame al suo posto. Nonostante la condanna ricevuta, però, l'egiziano non l'ha ancora scontata.