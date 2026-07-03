I 4 minuti finali di Portogallo-Croazia hanno lasciato milioni di spettatori e tifosi con il fiato sospeso. Come ricordiamo, poco dopo la rete del 2-1 dei lusitani realizzata dal neo giocatore del Milan, Goncalo Ramos (91'), gli Scaccati hanno trovato la rete del pareggio con Gvardiol proprio all'ultimo minuto. Partita che, dunque, era ormai destinata ad andare ai supplementari ma alla fine l'arbitro, dopo una revisione alla VAR, ha annullato il gol e aprendo così le porte degli ottavi a CR7 e compagni. Ovviamente il fatto ha suscitato molte polemiche ma nelle ultime ore è intervenuta la FIFA.

Portogallo-Croazia, interviene la FIFA: "Decisione giusta. Ecco perché.."

So FIFA are saying the blue player touched the ball and the hit on the white player was an accident?



Total nonsense. It's just a test to see what they can get away with on a global scale when explaining reality thru surveillance videos... pic.twitter.com/7HUiZjPPib — Mats Nilsson (@mazzenilsson) July 3, 2026

Dalla gioia del gol alla delusione per l'eliminazione. Nel giro di pochi minuti la situazione per lasi è completamente capovolta. La rete disembra indirizzare la partita ai tempi supplementari ma dopo la revisione alla VAR, l'arbitro ha deciso di annullare la rete per fuorigioco. Decisione che ovviamente gli Scaccati non hanno condiviso tanto da circondare il direttore di gara. La partita, come ricordiamo, è terminata 2-1 per ilche così vola agli ottavi di finale, mentre la Croazia torna a casa.

Anche dopo il fischio finale le polemiche non si sono placate fino a quando la FIFA, con un comunicato ufficiale, ha deciso di chiarire il controverso gol annullato e ha assicurato che la decisione della squadra arbitrale era corretta, grazie alla tecnologia integrata nel pallone ufficiale dei Mondiali: "Secondo i dati forniti dalla tecnologia Connected Ball, integrata nel pallone Adidas Trionda - recita il comunicato - è stato dimostrato che il giocatore numero 20 della Croazia, Igor Matanovic, ha avuto un contatto con il pallone nell'azione che ha preceduto il gol contro il Portogallo, consentendo all'arbitro di rilevare correttamente la posizione di fuorigioco e di annullare la rete".

PORTO, PORTOGALLO - 16 NOVEMBRE: Goncalo Ramos del Portogallo durante la partita di qualificazione della Coppa del mondo FIFA 2026 tra Portogallo e Armenia all'Estadio do Dragao il 16 novembre 2025 a Porto, Portogallo. (Foto di Carlos Rodrigues/Getty Images)

La tecnologia, dunque, si è rivelata decisiva nel confermare un tocco impossibile da rilevare a occhio nudo e nel convalidare la posizione di fuorigioco di Mario Pasalic: "I sensori IMU integrati nel pallone Trionda sono in grado di rilevare qualsiasi minimo tocco - continua il comunicato - mostrandolo agli spettatori in diretta televisiva tramite un grafico simile a un battito cardiaco, fornendo agli arbitri un livello di informazioni senza precedenti per prendere decisioni rapide e precise." Portogallo che adesso agli ottavi troverà la temibile Spagna in una partita tutta da vivere.