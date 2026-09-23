Il terzino classe 1998 deve rispondere all'accusa di una giovane ragazza incontrata a Parigi
La Corte Suprema francese convoca a processo Achraf Hakimi. Gli ultimi aggiornamenti forniti da MARCA sulla vicenda vedono la posizione del calciatore ex Inter aggravarsi ulteriormente. Il terzino marocchino, stando alle accuse, avrebbe abusato sessualmente di una ragazza nel suo appartamento a Parigi tre anni fa.
Hakimi nei guai: a processo per violenza sessualeAchraf Hakimi ha tentato di respingere ogni tentativo di sedersi in tribunale, ma alla fine la decisione della Corte è arrivata. Dopo la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Versailles il 19 giugno scorso, in pieno svolgimento della Coppa del Mondo, gli avvocati del marocchino avevano presentato ricorso. A distanza di oltre tre mesi, esso è stato respinto, confermando la necessità che il calciatore si presenti in tribunale.
A quanto sembra, Hakimi siederà nel Tribunale Penale del dipartimento delle Hauts-de-Seine, probabilmente a Nanterre. Sulla data del processo non si hanno ancora certezze. Il classe 1998 deve rispondere alle accuse di violenza sessuale di una donna che lo raggiunse in casa sua a Boulogne-Billancourt, nella periferia della capitale francese, nel febbraio 2023. Il calciatore nato a Madrid ha sempre negato ogni accusa, dichiarando che ogni approccio avuto avesse incontrato il pieno consenso della ragazza. In difesa del francese potrebbe intervenire - nuovamente - Kylian Mbappé, esprimendosi a riguardo dei rapporti intrattenuti dall'amico ed ex compagno di squadra.
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