Il classe 1990 è morto in ospedale dopo ferite da arma da fuoco, ma ancora nessuna chiarezza sul movente dell'omicidio
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Bismarck Vinicyus Freire do Nascimento, semplicemente noto come Bismarck o B10, perde la vita in ospedale dopo una sparatoria avvenuta in un bar in Brasile. Coinvolta anche un'altra persona rimasta ferita, ma fortunatamente salva. Sui fatti indagano le autorità competenti, per fare luce su ciò che abbia scaturito l'uso dell'arma da fuoco.
Lutto nel calcio brasiliano, Bismarck muore in una sparatoriaAveva 36 anni ed era papà di tre bambini. Bismarck è morto nella notte tra giovedì e venerdì e il suo futuro, definito in direzione dell'Olimpia, squadra a cui si sarebbe unito nel 2027, tramonta definitivamente. Il tutto a causa di un'aggressione avvenuta nel Bar do Borogodo, in Rua Vaz Gondim, nel quartiere Cidade Alta di Natal. In base a quanto raccolto dalla stampa locale, dopo le prime verifiche della Polizia Civile del Rio Grande do Norte, Bismarck era giunto nel locale assieme a degli amici, quando avrebbe avuto una discussione con un uomo.
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