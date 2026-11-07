Bismarck Vinicyus Freire do Nascimento, semplicemente noto come Bismarck o B10, perde la vita in ospedale dopo una sparatoria avvenuta in un bar in Brasile. Coinvolta anche un'altra persona rimasta ferita, ma fortunatamente salva. Sui fatti indagano le autorità competenti, per fare luce su ciò che abbia scaturito l'uso dell'arma da fuoco.

Lutto nel calcio brasiliano, Bismarck muore in una sparatoria

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Avevaed era papà di tre bambini. Bismarck è morto nella notte tra giovedì e venerdì e il suo futuro, definito in direzione dell', squadra a cui si sarebbe unito nel 2027, tramonta definitivamente. Il tutto a causa di un'aggressione avvenuta nel Bar do Borogodo, in Rua Vaz Gondim, nel quartiere Cidade Alta di. In base a quanto raccolto dalla stampa locale, dopo le prime verifiche delladel Rio Grande do Norte, Bismarck era giunto nel locale assieme a degli amici, quando avrebbe avuto una discussione con un uomo.Questi si sarebbe dapprima allontanato dal bar, salvo rientrare qualche tempo dopo munito di arma da fuoco. Per Bismarck non c'è stato nulla da fare, nonostante fosse stato, assieme all'altro ferito, trasportato presso l'. Dunque si indaga pere tentato omicidio. Gli spari sarebbero avvenuti intorno all'1:30 di notte. Alla base della discussione ci potrebbe essere la gelosia, ma è un movente. Ancora non si conoscono i rapporti intrattenuti da Bismarck con il sospettato e chi era con il calciatore.Non è neppure da escludere a priori che il calciatore non fosse nemmeno direttamente coinvolto nel litigio e avrebbe soltanto cercato di separare i veri protagonisti. Bismarck era piuttosto noto in patria, avendo militato per, Santa Cruz, Vila Nova, Campinense, CSA,, Treze, River-PI e. Nel suo palmares si annoverano Serie D brasiliana, Copa do Nordeste e tre Campionati Cearense, quindi titoli statali.