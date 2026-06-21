Il giovane talento spagnolo racconta il difficile compromesso tra il successo sul campo e la perdita della normalità quotidiana.
Yamal prova il filtro dei Mondiali, ma qualcosa va storto...
Lamine Yamal rappresenta uno dei fenomeni più incredibili del panorama calcistico contemporaneo, capace di bruciare le tappe e di imporsi come un punto di riferimento sia nel Barcellona che nella nazionale spagnola, con cui oggi giocherà la decisiva partita contro l'Arabia Saudita.
Dietro le giocate spettacolari e i record precoci si nasconde però un ragazzo di 18 anni che deve fare i conti con un cambiamento radicale della propria vita, la fama. In una recente e profonda intervista televisiva rilasciata a El Pais, il calciatore si è aperto descrivendo la complessa gestione di una fama arrivata troppo presto e svelando il desiderio di poter vivere una vita normale e non sempre al centro dell'attenzione.
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Le parole di Lamine Yamal rilasciate a El PaisIl focus delle sue dichiarazioni si è concentrato sull'impossibilità di vivere la vita tipica di un ragazzo della sua età, poiché la presenza costante di fotografi sotto casa e l'attenzione incessante del pubblico rendono impraticabile qualsiasi uscita spontanea: "Scambierei molte delle cose che possiedo per poter essere una persona libera".
Successivamente ha spiegato cosa intende lui con libertà: "Spesso, quando sono al ristorante, qualcuno viene a chiedermi una foto, mentre io sto semplicemente passando un pomeriggio tranquillo. A volte mi dico che forse non sarebbe il momento giusto. Le persone non si rendono conto del valore che c'è nel poter uscire a mangiare qualcosa o andare al cinema in tutta tranquillità".
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