Questa sera si chiude la seconda giornata di Premier League con una sfida tutta da gustare. Al Villa Park di Birmingham va in scena la partita tra i padroni di casa dell'Aston Villa e l'Arsenal. I padroni di casa cercano il riscatto dopo l'umiliante 0-4 subìto in casa del Brighton, mentre i Gunners sono reduci dal secco 3-0 inflitto al Coventry City e sono chiamati a rispondere alle vittorie di Manchester City, Chelsea e della sorpresa Hull City. Fischio di inizio alle ore 21.

Aston Villa-Arsenal, dati e statistiche

2 maggio 1981, campioni anche perdendo: il titolo dell'Aston Villa in casa dell'Arsenal

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Quella di questa sera sarà l'incrocio numero 204 tra Aston Villa-Arsenal . La situazione vede i Gunners avanti con 87 vittorie contro le 71 dei Villans. 45 sono invece i pareggi. I londinese sono avanti anche nel numero di reti segnati: 331-283. L'ultimo confronto al Villa Park tra i due club ha visto la vittoria dei padroni di casa per 2-1. All'iniziale vantaggio della squadra diconaveva rispostopoiha regalato i tre punti ai Villans in pieno recupero. Ma in questa rivalità sorge un dato curioso: l'ultimo titolo dell'Aston Villa è arrivato proprio dopo un KO contro i Gunners. Torniamo indietro di 45 anni.Abbiamo appena accennato che l'è molto indietro rispettonel numero di vittorie ma una volta i Villans hanno trovato la gioia di "vincere" anche nella sconfitta. Era ile si giocava all'allorala sfida tra i Gunners e il club di Birmingham, valida per la penultima giornata di Prima Divisione. All'epoca, la situazione vedeva un campionato che sembrava destinato ad andare nella bacheca dell'ma dopo un dominio di quasi metà stagione iebbero un crollo proprio nel finale e i Villans ne approfittarono prendendosi la testa della classifica a 5 giornate dalla fine.Dopo un continuo botta e risposta da ambo le parti si arrivò, appunto, alla domenica del 2 maggio. La classifica vedeva l'Aston Villa avanti di 5 lunghezze e ormai sicura della vittoria del titolo. L'Ipswich era invece impegnato con il. La partita tra Gunners e Villans vide i padroni di casa prevalere 2-0 con reti di. Una sconfitta che, ai fini della classifica, fu del tutto indolore per il club di Birmingham, soprattutto dopo il clamoroso KO dell'Ipswich contro il Boro.

BIRMINGHAM, INGHILTERRA - 6 DICEMBRE: Emi Buendia dell'Aston Villa (a destra) festeggia il secondo gol della sua squadra con il compagno di squadra Morgan Rogers (a sinistra), mentre Gabriel Martinelli dell'Arsenal osserva la scena durante la partita di Premier League tra Aston Villa e Arsenal al Villa Park, il 6 dicembre 2025 a Birmingham, Inghilterra. (Foto di Alex Pantling/Getty Images)

Durante i festeggiamenti non mancarono gli incidenti per le strade di Londra, soprattutto a causa dei tifosi locali che non vedevano di buon occhio i rivali festeggiare il titolo a casa loro. Quella vittoria (la settima nella storia dell'Aston Villa) rimane fino ad oggi l'ultima per i Villans. L'Ipswich Town, a sua volta, si consolò con la conquista della Coppa UEFA.