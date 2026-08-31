Decisiva fu la sconfitta della rivale Ipswich Town sul campo del Middlesbrough: i Villans, nonostante il KO, festeggiano la conquista del loro settimo titolo
Un principe senza freni per l'Aston Villa: l'esultanza di William per la vittoria dell'Europa League
Questa sera si chiude la seconda giornata di Premier League con una sfida tutta da gustare. Al Villa Park di Birmingham va in scena la partita tra i padroni di casa dell'Aston Villa e l'Arsenal. I padroni di casa cercano il riscatto dopo l'umiliante 0-4 subìto in casa del Brighton, mentre i Gunners sono reduci dal secco 3-0 inflitto al Coventry City e sono chiamati a rispondere alle vittorie di Manchester City, Chelsea e della sorpresa Hull City. Fischio di inizio alle ore 21.
Aston Villa-Arsenal, dati e statisticheQuella di questa sera sarà l'incrocio numero 204 tra Aston Villa-Arsenal. La situazione vede i Gunners avanti con 87 vittorie contro le 71 dei Villans. 45 sono invece i pareggi. I londinese sono avanti anche nel numero di reti segnati: 331-283. L'ultimo confronto al Villa Park tra i due club ha visto la vittoria dei padroni di casa per 2-1. All'iniziale vantaggio della squadra di Emery con Cash aveva risposto Trossard poi Buendia ha regalato i tre punti ai Villans in pieno recupero. Ma in questa rivalità sorge un dato curioso: l'ultimo titolo dell'Aston Villa è arrivato proprio dopo un KO contro i Gunners. Torniamo indietro di 45 anni.
2 maggio 1981, campioni anche perdendo: il titolo dell'Aston Villa in casa dell'ArsenalAbbiamo appena accennato che l'Aston Villa è molto indietro rispetto all'Arsenal nel numero di vittorie ma una volta i Villans hanno trovato la gioia di "vincere" anche nella sconfitta. Era il 2 maggio 1981 e si giocava all'allora Highbury la sfida tra i Gunners e il club di Birmingham, valida per la penultima giornata di Prima Divisione. All'epoca, la situazione vedeva un campionato che sembrava destinato ad andare nella bacheca dell'Ipswich Town ma dopo un dominio di quasi metà stagione i Tractor Boys ebbero un crollo proprio nel finale e i Villans ne approfittarono prendendosi la testa della classifica a 5 giornate dalla fine.
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Durante i festeggiamenti non mancarono gli incidenti per le strade di Londra, soprattutto a causa dei tifosi locali che non vedevano di buon occhio i rivali festeggiare il titolo a casa loro. Quella vittoria (la settima nella storia dell'Aston Villa) rimane fino ad oggi l'ultima per i Villans. L'Ipswich Town, a sua volta, si consolò con la conquista della Coppa UEFA.
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